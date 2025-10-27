Курьерская деятельность продолжает оставаться одним из наиболее доходных и динамично развивающихся направлений самозанятости в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

Данные за октябрь 2025 года демонстрируют, что московские курьеры получают рекордный суточный доход в размере 20 529 руб., что является абсолютным максимумом по стране и в 4,3 раза превышает аналогичные показатели Санкт-Петербурга. При этом среднемесячный доход курьеров по России составляет 48 354 руб., что подтверждает устойчивость этого сегмента рынка.

Как отмечает менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин, хотя традиционными лидерами по доходности остаются Москва и Санкт-Петербург, наиболее впечатляющие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане.

В частности, Санкт-Петербург демонстрирует значительный рост спроса на курьерские услуги — за год количество исполнителей здесь увеличилось на 268%, при этом суточный доход варьируется в пределах 5−13 тысяч рублей. Екатеринбург прочно удерживает третью позицию по числу активных курьеров со средним месячным доходом около 48 тысяч рублей.

Особого внимания заслуживает динамика развития рынка в регионах. Республика Татарстан показывает увеличение числа курьеров более чем в 3,5 раза при среднемесячном заработке от 40 до 45 тысяч рублей.

Краснодарский край демонстрирует беспрецедентный рост — за год количество исполнителей увеличилось в 14 раз, а их доход достигает 46 тысяч рублей в месяц, повышаясь в пиковый сезон до 65 тысяч рублей.

В промышленных центрах Урала и Поволжья, включая Самару, Нижний Новгород и Челябинск, рынок курьерских услуг сохраняет стабильность с доходами исполнителей от 30 до 44 тысяч рублей в месяц, что свидетельствует о равномерном развитии данной сферы по всей территории страны.