«Леста игры», издатель игр «Мир танков» и «Мир кораблей» прокомментировал арест активов компании Таганским районным судом Москвы. Ранее о том, что юрлица российской студии арестованы по иску Генпрокуратуры сообщил РБК.

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«Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — сказано в сообщении.

Там отметили, что рабочие процессы в студии идут в стандартном режиме. Компания оказывает правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов, добавили в пресс-службе.

Арест был наложен 17 апреля на ООО «Леста» (главное юрлицо «Леста Игры»), ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис) и ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается непосредственно изданием игр). Взыскателем выступает Генпрокуратура.

«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она была частью компании-разработчика и издателя видеоигр Wargaming.

Wargaming присутствовал и в России, но в апреле 2022 года компания объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте».