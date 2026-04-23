Редакционная команда глянцевого журнала «Москвичка» получает долю в бизнесе: издатель Дарья Решке, главный редактор Дарина Алексеева и бренд-директор Алена Бердова становятся акционерами издания. Об этом Решке рассказала в интервью «Инку», назвав произошедшее «уникальным прецедентом для медиарынка».

По словам Решке, инициатива исходит от основательницы «Москвички» Кристины Потупчик.

«Она верит в партнерство и вовлекает в него ключевых игроков. Это еще больше скрепляет нас, но вместе с ощущением сопричастности, конечно же, дает и новое ощущение ответственности», — сказала собеседница «Инка».

Детали сделки — размер долей и влияние на стратегические решения — пока не раскрываются.

Переход к партнерской модели происходит на фоне реальных результатов: если 2024 год был для «Москвички» убыточным и издание жило на инвестиции, то 2025-й команда называет переломным. Стабилизировать денежный поток удалось за счет двух шагов — расширения продуктовой линейки до 12 принтовых продуктов в год и выстраивания отдельной коммерческой службы.

Основной доход «Москвичке» приносит не сайт, а печатный журнал. Решке признает, что это противоречит классическим учебникам, однако видит в этом и рыночный тренд — рекламодатели начинают срезать диджитал-бюджеты и возвращаться к осязаемым инструментам. Целевой показатель по сайту на конец 2026 года — 1,5–2 млн уникальных пользователей в месяц против нынешних 700–800 тыс. прочтений.

