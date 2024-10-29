Правительство РФ внесло изменения в Положение о признании многоквартирных домов аварийными, уточнив основания для выявления таких зданий. Изменения позволят усовершенствовать порядок признания домов непригодными для проживания, сообщает Минстрой России. По обновленным правилам основанием для признания дома непригодным для проживания станет аварийное состояние дома в целом, а не отдельных несущих конструкций, пояснил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В сообщении сказано, что обновленные правила позволят расселять жилье, нуждающегося в этом в первостепенном порядке, исключая субъективность в оценках технического состояния жилья. Актуализация критериев аварийности домов велась по поручению Президента России в преддверии старта новой программы расселения аварийного жилья.

Отмечается, что изменения в части обследования технического состояния дома, выполняемые специализированными организациями, сделают его более детальным. . Изменения касаются только порядка выявления оснований для признания дома аварийным, а также обоснования установленной аварийной категории его технического состояния, а процедура признания дома аварийным остается прежней.

«Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда продвигается опережающими темпами. Так, по плану нацпроекта с начала 2019 года до конца 2024 года из аварийных домов должны были переселить 560,83 тыс. человек. На сегодняшний день из аварийного жилья переселили уже 750,67 тыс. человек, расселено 12,67 млн кв. м непригодного жилищного фонда при плане 9,97 млн кв. м», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

«Выводы об аварийности дома необходимо будет подтверждать поверочными расчетами, соответствующими ГОСТу. Однако для одно- и двухэтажных домов установили упрощенный порядок. Такие дома достаточно просты в конструктивном плане, поэтому выводы об их аварийности можно сделать без проведения сложных и дорогостоящих исследований», — сообщил глава ФРТ.

Также уточняется, что проводить обследования домов смогут только специализированные организации. При этом заключение об аварийности дома в обязательном порядке должно быть заверено специалистом, который состоит в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Ранее сообщалось, что четверть россиян планируют всю жизнь снимать жилье. При этом 65% уверены, что свое жилье иметь необходимо. 15% считают его наличие скорее предпочтительным, но необязательным. Такие данные получило «АльфаСтрахование» в ходе опроса, участие в котором принял 1 201 человек.