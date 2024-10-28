Четверть россиян планируют всю жизнь снимать жилье. При этом 65% уверены, что свое жилье иметь необходимо. 15% считают его наличие скорее предпочтительным, но необязательным. Такие данные получило «АльфаСтрахование» в ходе опроса, участие в котором приняли 1 201 человек.

Аналитики подсчитали, что каждый третий россиянин живет в квартире, которую купил сам. Каждый шестой снимает жилье, а четверть и вовсе не планируют покупать собственное.

61% опрошенных живут в собственных квартирах. Из них 30% купили жилье самостоятельно, а 31% — получили его в наследство или в подарок от родственников. 23% респондентов живут с родителями.

В результате опроса выяснилось, что 16% участников исследования жилье снимают. Из них 31% за наем отдают 50–100 тыс. руб., 28% — от 100 до 200 тыс. руб. Еще 23% платят от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Практически каждый десятый опрошенный ежемесячно тратит на съем более 200 тыс. руб.

Исследование показало, что 32% россиян не меняли ни разу наемное жилье. Переезжают реже чем в пять лет — 30%. Среди опрошенных 34% стабильно меняют съемную квартиру каждые два-пять лет.

Также 32% респондентов называют стоимость квартиры определяющим фактором для найма. 25% ориентируется на близость к месту работы или учебы. По 19% обращают внимание на близость к метро, наличие бытовой техники, а также интерьер. А для 6% важно разрешение проживать с домашними животными.

Более 70% россиян планируют покупать квартиру. 21% хотят это сделать в ближайшее время, а 26% — в отдаленной перспективе. У 17% уже есть ипотека. 45% участников опроса взяли ее на 20–25 лет. У каждого третьего — кредит на 15–20 лет. 16% взяли ипотеку на 25–30 лет. 52% владельцев ежемесячно выплачивают банку от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Практически каждый четвертый — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 13% платят более 300 тыс. руб.

Исследователи выяснили, что тех, кто еще не столкнулся с ипотекой, она настораживает в первую очередь сложностями с выплатой долга при потере работы и во время ее поиска. Так ответили 52%. 17% боятся, что из-за ипотеки упадет их качество жизни или качество жизни их детей. 8% считают слишком высокой ставку. 5% уверены, что срок выплаты ипотеки — слишком долгий.

Каждый третий считает, что в целом ипотека не так нужна, потому что по ней слишком большая переплата. 29% говорят, что ипотека допустима только в том случае, если она льготная.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками во всех городах-миллионниках России превысила 100 тыс. руб. Год назад в двух миллионниках средняя цена 1 кв. м в сделках с новостройками была ниже 100 тыс. руб., а еще в одном мегаполисе была примерно равна этой сумме.