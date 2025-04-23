Более 25 лет Дэвид Блейн удивляет людей по всему миру карточными фокусами и трюками, демонстрирующими его выносливость. Фокусник закапывал себя заживо, ловил пулю зубами и задерживал дыхание более чем на 17 минут. Несмотря на свою популярность, Блейн признался, что его карьера не была такой прибыльной, как многие могли бы подумать.

Зарабатывание больших сумм денег «никогда не было моей движущей силой или мотивацией», сказал Блейн после более чем 25 лет работы профессиональным фокусником.

Когда его спросили, разбогател ли он на магии, он ответил прямо: «Нет. И я не хочу. Это не моя цель».

Иллюзионист, который, по данным Forbes, получает шестизначные гонорары за частные шоу и, как сообщается, заработал $13,5 млн в 2018 году, рассказал, что на протяжении всей карьеры ему делали множество выгодных спонсорских предложений, но он ни одно не принял.

«Я отклонил все рекламные кампании по всем направлениям», — сказал он.

Это отчасти из-за очень простого правила, которому он следует, управляя своей карьерой. «Всякий раз, когда я принимаю решение, я спрашиваю себя, сделал бы я это за $1, — заявил Блейн. — Идея в том, что если мне предлагают выступить или что-то в этом роде и мой ответ нет, то я не буду делать это ни за какие деньги. А если да, то я сделаю это за любую сумму».

Такое отношение к деньгам помогло Блейну построить свою карьеру. «Это сохраняет мою голову ясной», — сказал. Это не самая «финансово выгодная» стратегия, добавил он, но «она позволяет сосредоточиться на том, чего хочется достичь и что сделать».

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Стратегия Блейна похожа на стратегию миллиардера Марка Кьюбана, который признался, что его успех отчасти обусловлен тем, что он «никогда, никогда не думал о деньгах».

Как и для Блейна, мотивирующим фактором для Кьюбана является не сумма на его банковском счете. «Я всегда мыслил с точки зрения времени, — сказал он. — Это всегда было моей движущей силой: как я могу контролировать свою судьбу? Как я могу контролировать свое время?»