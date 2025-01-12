JPMorgan Chase требует, чтобы все сотрудники вернулись в офис, завершая тем самым эпоху удаленной и гибридной работы, возникшую из-за пандемии Covid-19. С марта все 316 тыс. сотрудников банка, работающие по гибридной модели, обязаны будут приходить в офис пять дней в неделю.

Спустя пять лет после внезапного опустошения офисов из-за Covid-19 крупные компании стремятся завершить длительный период гибридной работы и вернуть сотрудников на полную ставку.

В то время как ведущие компании Уолл-стрит стали инициаторами этого процесса, обсуждения о плюсах и минусах удаленной работы продолжаются. Являясь одним из самых активных сторонников офисной работы, Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan, еще в 2021 году подчеркивал важность восстановления привычек, существовавших до пандемии. «Все будут довольны этим», — заявил он, добавив, что поездки на работу не радуют сотрудников, но такова реальность.

Еще до объявления в пятницу более половины сотрудников JPMorgan уже были обязаны работать в офисе на постоянной основе. В служебной записке для персонала Даймон и другие руководители отметили: «некоторые из вас предпочли бы гибридный режим работы» и подчеркнули, что они относятся с уважением к тому, что не все согласны с данным решением.

«С тех пор как началась пандемия, прошло несколько лет, и у нас было время оценить плюсы и минусы удаленной и гибридной работы, — отметили они. — Мы считаем, что сейчас самое время для возвращения к традиционному офисному формату. Мы уверены, что это наилучший способ управления компанией. Как мы уже отмечали ранее, преимущества личного взаимодействия значительны и не могут быть заменены, и чем больше времени мы проводим вместе, тем больше мы извлекаем из этого пользы».

Ранее представители транспортной службы Сиэтла призвали жителей быть готовыми к пробкам в новом году, поскольку примерно 50 тыс. сотрудников Amazon по указанию генерального директора Энди Джасси вынуждены вернуться в офис на полную рабочую неделю.