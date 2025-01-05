Представители транспортной службы Сиэтла призвали жителей быть готовыми к пробкам в новом году, поскольку примерно 50 тыс. сотрудников Amazon по указанию генерального директора Энди Джасси вынуждены вернуться в офис на полную рабочую неделю.

«На дорогах станет больше людей, и тогда дополнительное время в пути действительно окажет влияние, заставляя людей тратить больше времени на дорогу», — отметила Айша Даял из Департамента транспорта штата Вашингтон.

Основная штаб-квартира Amazon расположена в центре Сиэтла, дополнительные офисы — в Метрополитен-Парк и Центре городских инноваций, а также в Белвью, пригороде, где Джефф Безос основал эту масштабную компанию.

Amazon предлагает своим работникам множество преимуществ и услуг для удобства поездок на работу, включая оплату или возмещение затрат на общественный транспорт, бесплатные корпоративные автобусы и компенсацию расходов на велосипеды.

Когда Amazon впервые призвала сотрудников вернуться в офис на три дня в неделю в 2023 году, это вызвало снижение скорости движения на главной магистрали, соединяющей центр Сиэтла с восточной частью штата Вашингтон, на 35%.

Даял порекомендовала пассажирам заранее планировать свои маршруты, скачивая приложение WSDOT, которое предлагает несколько альтернативных направлений в часы пик.

Компания подчеркивает, что возвращение сотрудников в офис окажет положительное влияние на бизнес, который страдал от недостатка посетителей после того, как пандемия заставила работников перейти на удаленный формат.

Данные Бюро переписи населения показали, что Сиэтл занимает первое место среди 20 крупнейших городов США по количеству работающих удаленно, — 31,3% с 2019 по 2023 год. Эти 31,3% составляют более 140 тыс. человек, большинство из которых заняты в сфере технологий.

Удаленный формат работы негативно повлиял на местные магазины. По информации Ассоциации центра Сиэтла, в районе имеется более 500 пустующих торговых площадей. Однако в последние месяцы появились признаки, что тенденция меняется.

Несмотря на трудности, связанные с пандемией, регион Сиэтла продемонстрировал наивысшие темпы экономического роста в 2023 году среди крупных американских мегаполисов. Регион, охватывающий Сиэтл, Такому и Белвью, зафиксировал рост валового внутреннего продукта на 6,2% в 2023 году, что составило $487,8 млрд, согласно данным Бюро экономического анализа США.

Ранее более 500 сотрудников Amazon направили письмо генеральному директору подразделения AWS Мэтту Гарману, в котором призвали отменить политику полного возвращения в офис и отвергли его утверждение, что это правило получило широкую поддержку и противники должны покинуть Amazon Web Services.