За 2024 год предложение съемного жилья в России выросло почти в два раза, до 81,6 тыс. объявлений. В компании «Дом.РФ» сообщили, что основной прирост произошел в последние три месяца. По данным «Циана», количество арендного жилья за четвертый квартал увеличилось на 45%. За весь год прирост составил 86%.

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг считает, что на рынок арендного жилья повлиял рост ставок по рыночной ипотеке. «Те граждане, для кого ипотека стала недоступна, переключились на съем квартир. Собственники стали активнее выставлять объекты, поскольку продать их стало сложнее», — отметил он.

В результате количество предложенных для аренды квартир значительно превысило спрос, который сохраняется на стабильном уровне последние три квартала. В общей сложности за три месяца количество новых лотов по аренде жилья увеличилось в полтора раза к предыдущему кварталу — до 73 тыс.

По данным «Дом.РФ», в Москве количество объявлений по сдаче квартир сохранялось на уровне 12 тыс. в течение трех кварталов, тогда как в четвертом выросло на 54%, до 18,2 тыс. Этот показатель превысил результаты 2023 года на 96%.

В Санкт-Петербурге на конец года предложение аренды выросло на 105% и достигло 7,4 тыс. объявлений. Основной рост, по данным экспертов, пришелся на третий квартал. На конец 2024 года доля двух столиц в структуре предложения арендного жилья в России составила 31% объявлений против 29% в 2023 году.

Эксперты отмечают рост предложения аренды в миллионниках и крупных городах, где число объявлений достигло максимума за два с половиной года. Так, по подсчетам «Дом.РФ», их суммарное количество увеличилось на 113% за 2024 год, составив 19,4 тыс.

Предложение значительно увеличилось сразу в десяти из 14 городов. Самый сильный рост произошел в Новосибирске — в 3,3 раза, а также в Красноярске (в 3 раза), Воронеже (в 2,7 раза) и Волгограде (в 2,6 раза).

Вместе с тем, стоимость аренды жилья в России достигла исторического максимума в третьем квартале 2024 года, после чего немного снизилась благодаря росту предложения.

Таким образом, цена аренды квартиры в Москве в 2024 году достигла 101 тыс. руб. в месяц, увеличившись за год на 11%. В Санкт-Петербурге она составила 51 тыс. руб. (+16%), а в остальных миллионниках — 38 тыс. руб. (+9%).

Ранее эксперты проанализировали, как за год изменилась динамика арендных ставок. В условиях роста ключевой ставки и ограничения льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитают отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру.