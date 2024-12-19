В условиях роста ключевой ставки и ограничения льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитают отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру. Эксперты Аналитического центра «Домклик» проанализировали, как за год изменилась динамика арендных ставок.

В декабре средняя стоимость 1 кв. м аренды в России составляет 807 руб. Соответственно, стоимость стандартной однокомнатной квартиры в 35 кв. м составит 28,2 тыс. руб. в месяц.

Самые высокие ставки зафиксированы в Москве. Однокомнатную квартиру там можно арендовать за 74,5 тыс. руб. в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тыс. руб.), Московская (35 тыс. руб.), Свердловская (30,6 тыс. руб.) и Новосибирская (30,4 тыс. руб.) области.

Эксперты отмечают, что разрыв в стоимости жилья на рынке аренды между столицей и другими крупными городами остается существенным. В Москве ставка почти в три раза выше среднего значения по стране и в четыре раза больше, чем в других российских мегаполисах.

При этом в большинстве крупных регионов стоимость аренды ниже среднего уровня по стране. Дешевле всего снять квартиру в Воронежской области, где она обойдется в 18,3 тыс. руб. в месяц. Низкие цены также отмечены в Самарской области (18,9 тыс. руб.), Республике Башкортостан (19,7 тыс. руб.) и Волгоградской области (19,8 тыс. руб.).

По объему предложения лидирует Москва, Новосибирская область и Краснодарский край. На них приходится 11,8%, 10,2% и 8% соответственно. Северная столица лишь на четвертом месте с долей 7,3%.

В остальных крупных субъектах объем предложения не превышает 5%. Наименьшее количество арендных квартир отмечено в Пермском крае, Омской и Волгоградской областях (менее 1%).

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что с начала года медианная стоимость аренды квадратного метра выросла на 17%. При этом наибольший рост зафиксирован в сегменте трехкомнатных квартир. За год стоимость увеличилась на 24%.

За ними следуют двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир повысилась на 17% и 14% соответственно.

«Такая тенденция не удивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми — “Семейная ипотека” — способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья. Отсюда — более выраженная динамика», — подытожил Лейпи.

Ранее сообщалось, что в декабре цены на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России снизились на 2–3%. Ожидается, что снижение цен продолжится в декабре и январе, но в феврале показатели могут снова вырасти.