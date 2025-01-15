В 2025 году несколько крупных банков планируют обновить парк своих платежных устройств до наиболее современных моделей. О таких намерениях сообщили в «Сбере», на который приходится половина терминалов в стране, а также в «Альфа-банке» и «ВТБ». Вместе с тем не все банки готовы вкладываться в новые технологии, так как многие россияне беспокоятся о безопасности своих данных.

По прогнозам экспертов, в России к 2026 году почти половина всех терминалов сможет принимать оплату с помощью биометрии. Вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых сообщил, что в этом году банк планирует удвоить число таких устройств и приблизить их количество к 2 млн.

По его словам, в ближайшее время «Сбер» представит рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят заменить до 80% терминалов банка, что составит до 50% всех банковских терминалов в России.

По данным Центробанка, на 1 октября 2024 года в организациях торговли и услуг в России действовало 4,2 млн электронных терминалов.

Глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов «Альфа-банка» Алексей Киричек сообщил, что банк в 2025 году также намерен развивать биометрические платежи. В ближайшее время планируется замена на более современные устройства 100 тыс. из 400 тыс. терминалов.

В конце прошлого года в «ВТБ» также начали внедрять оплату по биометрии. Кроме того, там планируют тестирование новых устройств для обслуживания клиентов в сегменте отелей и ресторанов.

Также биометрические сервисы планируют развивать в «ПСБ», «Почта Банке» и банке «Новиком». При этом в «Зените» считают, что у россиян такие технологии вызывают негативные эмоции.

Экономист Андрей Бархота подчернул, что технологии являются главный фактором конкуренции на платежном рынке. По мнению эксперта, биоэквайринг наиболее удобен для клиентов. Оплата по биометрии не требует ничего, кроме лица.

Малых отметил, что для внедрения новой платежной технологии необходимо сначала создать соответствующую инфраструктуру. «Например, устойчивая привычка платить по QR-кодам появилась у клиентов лишь спустя два года после начала их использования в терминалах «Сбера», — напомнил он.

Гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов пояснил, что основной риск для клиента при оплате по биометрии — это утечка персональных данных. Ее вероятность зависит от качества хранения таких данных.

Сейчас вся биометрия россиян хранится в единой государственной системе — ЕБС, напомнили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ — оператор ЕБС). Она защищена по самым строгим требованиям российских регуляторов и использует только отечественные решения.

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева отметила, что биометрия требует гораздо более строгих мер защиты, так как такие данные невозможно заменить, в отличие от пароля или банковской карты.

В банке «Зенит» также обратили внимание на то, что инвестиции в биометрические сервисы не дают участникам рынка ясной перспективы насчет их окупаемости. Стоимость платежей растет из-за расходов на инфраструктуру и возможность запрашивать данные из ЕБС. Пока технология не так востребована у клиентов, ее масштабное внедрение затруднительно.

Напомним, что по словам представителя «Сбера», многие банки считают необходимым перенести массовый запуск цифрового рубля на срок после 2026 года. Тем временем другие крупные банки заявили, что готовы к его внедрению в июле 2025 года, как и планирует ЦБ.