Многие банки считают необходимым перенести массовый запуск цифрового рубля на срок после 2026 года, рассказал РБК представитель «Сбера». Тем временем другие крупные банки заявили, что готовы к внедрению в июле 2025 года, как и планирует ЦБ.

По словам представителя Сбербанка, внедрение цифрового рубля означает дополнительные расходы для банков и магазинов на десятки миллиардов рублей и необходимость IT-разработок для интеграции нового функционала.

«Пока разработка и тестирование функционала цифрового рубля продолжаются. В силу этого многие банки считают, что было бы реалистичнее перенести его запуск на более поздний срок — после 2026 года», — объяснил представитель «Сбера».

По его словам, платформа цифрового рубля еще находится в стадии разработки, в нее постоянно вносятся принципиальные изменения. Он также добавил, что многие небольшие банки просят, чтобы регулятор разработал модуль, с которым можно было бы интегрироваться и начать работать с цифровым рублем.

На данный момент законопроект, устанавливающий сроки подключения к цифровому рублю для банков, не внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, документ могут принять в первом квартале 2025 года во всех чтениях, чтобы сразу запустить процесс.

Согласно предложениям ЦБ, к 1 июля 2025 года предоставить операции с цифровым рублем для своих клиентов должны системно значимые кредитные организации (СЗКО). Для банков с универсальной лицензией срок установлен на год позже — до 1 июля 2026 года, для банков с базовой лицензией — до 1 июля 2027 года.

Такая же градация сроков установлена для магазинов. Торговые предприятия с годовой выручкой более 30 млн руб. должны будут обеспечить прием цифровых рублей к оплате с 1 июля 2025 года, магазины с выручкой более 20 млн руб. — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года. В ЦБ отмечают, после массового запуска цифрового рубля и банки, и магазины смогут внедрять его прием по мере своей готовности, то есть ранее предложенных сроков.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ.

Оценивая свою готовность к внедрению, представитель банка «ВТБ» заявил, что будет технологически готов к запуску цифрового рубля в первом квартале 2025 года, а его широкий запуск ожидает в середине 2025 года.

«Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «Россельхозбанк» подготовят необходимую инфраструктуру для проведения операций в цифровых рублях в обозначенные ЦБ сроки, уточнили представители кредитных организаций. Для них это 1 июля 2025 года.

«МТС-банк» и банк «Дом.РФ» планируют предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем одновременно с системно значимыми банками при его полноценном запуске. «Синара» планирует запустить цифровой рубль для клиентов в срок, установленный оператором платформы, отметил директор по инновациям банка Виталий Копысов.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин заявил, что почти все системно значимые банки уже прошли значительную часть пути по внедрению цифрового рубля, однако рынок и регуляторы постоянно соотносят затраты на внедрение с ожидаемым эффектом, чтобы определить оптимальные сроки «промышленного» внедрения технологии.

Директор группы «цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина также добавила, что существует ряд факторов, способных затруднить реализацию этой инициативы. По ее словам, не все банки готовы к технической интеграции цифрового рубля, так как это требует значительных инвестиций в модернизацию IT-инфраструктуры и тестирование операций. Также она отметила, что необходимо доработать регуляторные рамки для защиты данных и борьбы с отмыванием денег и сформировать общественное мнение, чтобы у пользователей было понимание и доверие к цифровому рублю.

«Перенос сроков на один-два года видится разумным при условии активной проработки вышеописанных риск-факторов», — говорит она. — Это позволило бы всем участникам рынка лучше подготовиться, протестировать системы и устранить возможные проблемы. В конечном итоге важно, чтобы запуск цифрового рубля был не только своевременным, но и качественным».

Представитель «МТС-банка» заявил, что массовый запуск цифрового рубля значительно удешевит платежи и переводы на платежном рынке, даст возможность совершать переводы в офлайн-режиме и привязывать цифровые рубли к определенным условиям использования, что позволит контролировать целевое использование средств.

Банк России установил комиссии для магазинов за прием цифровых рублей к оплате на уровне 0,2–0,3% в зависимости от категории товаров и услуг. Это меньше, чем комиссии за платежи картами и с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

«Одним из важнейших аргументов при анонсе цифрового рубля была возможность снизить издержки граждан по переводу средств из банка в банк, но теперь такие возможности уже реализованы через СБП», — сомневается в преимуществах цифрового рубля в этой сфере представитель «Сбера».

По его мнению, возможное увеличение контроля со стороны государства над финансовыми операциями граждан при запуске цифрового рубля вызывает у пользователей опасения относительно конфиденциальности и свободы использования средств.

Возможность контроля он объяснил тем фактом, что цифровые рубли будут храниться на счетах в ЦБ. По его словам, это означает, что этот счет очень надежный, но, с другой стороны, государство будет иметь доступ ко всем данным об операциях клиента, что означает больший уровень государственного контроля.

Планируется, что наиболее активно новая форма нацвалюты будет использоваться в государственных выплатах, а в будущем большой запрос граждан и бизнеса может быть на трансграничные переводы в цифровом

«Трансграничные переводы, особенно с конвертацией цифрового рубля в цифровые валюты других стран, позволят снизить влияние санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем», — говорит представитель «ВТБ».

В «Промсвязьбанке» заявили, что в перспективе цифровой рубль станет таким же привычным и удобным средством расчетов, как наличные и безналичные рубли, обеспечивая высокий уровень сохранности средств граждан. Но представитель Сбербанка отмечает, что цифровой рубль предоставляет пользователям функциональность, аналогичную существующим платежным инструментам, а также ряд свойств, которыми клиенты не смогут воспользоваться.

«Клиенты не смогут хранить свои средства в цифровом рубле для накопления, так как начисление процентов на остаток на таком счете не предусмотрено или начисление бонусов и кешбэка от банков за использование цифрового рубля, — говорит он. — Людям для пользования цифровым рублем надо обладать продвинутыми цифровыми навыками — например, устанавливать сертификаты, свободно пользоваться банковскими мобильными приложениями и порталом госуслуг. Как показывает практика, это может быть затруднительно для значительной части клиентов».

Также ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года судебные приставы могут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. При этом на цифровые кошельки, в отличие от обычных банковских счетов, не распространяется ограничение, позволяющее сохранить средства в размере прожиточного минимума, которые приставы взыскать не могут. По мнению экспертов, эти меры могут вызвать дискуссии о защите прав должников.