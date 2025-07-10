Свыше 70% российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) к 2027 году будут использовать облачные платформы для повышения конкурентоспособности. Это показывает исследование международной консалтинговой группы Specter Consulting Group (SCG). Подробности — в распоряжении «Инка».

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По данным исследования SCG, облачные решения позволяют сократить расходы на ИТ-инфраструктуру до 96% по сравнению с традиционной моделью, ускорить запуск новых продуктов и обеспечить гибкость в масштабировании.

Средняя стоимость подписки на облачные сервисы сегодня начинается от 10 тыс. руб. в месяц, что делает технологию доступной даже для микробизнеса, а окупаемость достигает 125% за счет экономии и роста выручки.

По оценке аналитиков, рынок облачных услуг в России ежегодно увеличивается на 20–25%, и уже к 2026–2027 годам большинство компаний малого и среднего сегмента будут использовать хотя бы один облачный сервис — будь то электронный документооборот, CRM или решения для онлайн-продаж.

Эксперты отмечают, что несмотря на активное распространение облачных технологий, предприниматели по-прежнему сталкиваются с рядом барьеров.

Одним из главных остаются опасения по поводу безопасности данных. Согласно результатам исследования, около 25–30% компаний хотя бы раз сталкивались с кибератаками или утечками информации, что порождает настороженность и желание отложить переход в облако.

Еще одной проблемой остается нехватка квалифицированных специалистов. Даже если собственник бизнеса понимает выгоды цифровизации и готов инвестировать, ему часто сложно найти сотрудников, которые смогут грамотно выстроить архитектуру и обеспечить интеграцию с действующими системами.

Наконец, серьезным барьером является отсутствие четкой стратегии. Многие предприятия переходят в облако фрагментарно, когда CRM, электронная почта и финансовый учет работают на разных платформах и не связаны между собой. Такой подход приводит к хаосу в процессах и разочарованию в цифровизации.

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«Облачные сервисы перестали быть выбором „для продвинутых“. Это базовая инфраструктура, без которой малый бизнес не сможет конкурировать за клиента. Российский малый бизнес постепенно осознает, что эти решения — не модная игрушка, а способ создать устойчивое конкурентное преимущество. Мы ожидаем, что к 2030 году хотя бы одно из них будет внедрено в большинстве компаний, работающих в B2B и B2C», — отметил управляющий партнер SCG Артур Цыкунов.