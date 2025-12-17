В ближайшие годы российский малый и средний бизнес в самых перспективных отраслях получит мощный финансовый импульс. Государство направляет почти 180 млрд руб. на льготное финансирование для тех, кто создает технологии, станки, роботов и развивает приоритетные производства. Это один из самых масштабных пакетов поддержки за последние годы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Цифры впечатляют: малые технологические компании (МТК) смогут претендовать на льготные кредиты в объеме почти 140 млрд руб. по специальной программе. Но деньги — это только половина успеха. Для инноваций нужен рынок сбыта, и он уже обеспечен: государственные компании планируют закупить продукцию у этих МТК на астрономическую сумму — более 1,2 трлн руб. в течение пяти лет.

Еще 18 млрд руб. выделяется на льготный лизинг для малых предприятий в ключевых отраслях. Подать заявку на участие можно буквально в несколько кликов через цифровую платформу МСП.РФ, что делает процесс максимально простым и прозрачным.

Эта стратегия, представленная на Совете директоров Корпорации МСП, получила поддержку на высшем уровне. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, такая адресная поддержка направлена на выполнение стратегической задачи — обеспечить к 2030 году рост доходов работников МСП на 20% быстрее, чем растет ВВП страны.

Особый акцент делается на технологическом суверенитете. «Без развития отечественного станкостроения и робототехники невозможно добиться технологического суверенитета страны и роста производительности труда, — подчеркнул министр промышленности Антон Алиханов. — Уже 29 предприятий заключили договоры на льготные кредиты по совместной программе с Корпорацией МСП на сумму свыше 3 млрд рублей».

Подобный фокус уже дает свои плоды. За последние три года в приоритетных секторах — от производства и IT до логистики — появилось более 166 тыс. новых малых и средних предприятий. Их совокупная доля в экономике МСП достигла 50%.

Успешные кейсы есть уже сейчас. С 2022 года каждая третья малая технологическая компания в России получила поддержку. Благодаря льготным кредитам на 60 млрд руб., 359 МТК реализовали проекты в самых разных областях: от производства зарядных станций для электромобилей и медицинских биополимеров до создания интеллектуальных логистических систем на базе нейросетей.