К 2031 году российский рынок СУБД может достичь 251 млрд руб.
Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2024 году российский рынок систем управления базами данных (СУБД) составил 89,5 млрд руб., что на 14% превышает показатели предыдущего года. На его долю пришлось около 2% от общего объема продаж ИТ-решений в стране. До 2031 года, по прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста сохранится на уровне 16%, что соответствует мировым тенденциям. При таких темпах к 2031 году объем рынка может достичь 251 млрд руб.
Основными драйверами роста эксперты называют импортозамещение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). В структуре рынка доминируют СУБД общего назначения (48%) и аналитические системы (32%). При этом 78% приходится на программное обеспечение, а 22% — на услуги, включая консалтинг, поддержку и миграцию.
Среди лидеров рынка ЦСР выделяет Postgres Pro, «Группу Arenadata», DIS Group, Yandex Cloud и «Тантор Лабс». По словам Владимира Трифонова из компании «Системный софт», активное пополнение реестра отечественного ПО Минцифры свидетельствует о значительном прогрессе в импортозамещении. Аналитики ожидают, что до 2027 года рынок будет расти на 21,6% ежегодно, а в последующие годы — за счет увеличения объемов данных и внедрения ИИ-технологий.
Искусственный интеллект не только стимулирует спрос на СУБД, но и меняет их функциональность. Как отмечает Максим Пустовой из Arenadata, ИИ помогает выявлять аномалии в запросах, улучшать качество данных и даже позволяет работать с базами без навыков программирования. Дмитрий Юдин из Cloud.ru добавляет, что машинное обучение способствует созданию автономных СУБД, способных самостоятельно оптимизировать ресурсы.
Рост доли услуг на рынке связан со сложностью внедрения новых решений. По словам Станислава Братчикова из Linx Cloud, бизнесу требуется помощь в адаптации инфраструктуры, поддержке open source-решений и миграции с зарубежных платформ, таких как Oracle и SAP. Однако использование open source сопряжено с рисками, в том числе с возможными ограничениями со стороны иностранных сообществ.
На конец 2024 года доля иностранных СУБД в России составляла 60%, но эксперты прогнозируют, что к 2031 году отечественные решения могут занять до 99% рынка. По мнению Кирилла Семиона из АНО НЦК ИСУ, эта оценка реалистична, но есть риск «нерегулируемого возвращения западных вендоров».
Таким образом, российский рынок СУБД ожидает значительный рост, обусловленный импортозамещением и технологическими инновациями, при этом ключевым фактором успеха останется государственная политика в сфере ИТ.