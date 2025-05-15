Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2024 году российский рынок систем управления базами данных (СУБД) составил 89,5 млрд руб., что на 14% превышает показатели предыдущего года. На его долю пришлось около 2% от общего объема продаж ИТ-решений в стране. До 2031 года, по прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста сохранится на уровне 16%, что соответствует мировым тенденциям. При таких темпах к 2031 году объем рынка может достичь 251 млрд руб.

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Основными драйверами роста эксперты называют импортозамещение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). В структуре рынка доминируют СУБД общего назначения (48%) и аналитические системы (32%). При этом 78% приходится на программное обеспечение, а 22% — на услуги, включая консалтинг, поддержку и миграцию.

Среди лидеров рынка ЦСР выделяет Postgres Pro, «Группу Arenadata», DIS Group, Yandex Cloud и «Тантор Лабс». По словам Владимира Трифонова из компании «Системный софт», активное пополнение реестра отечественного ПО Минцифры свидетельствует о значительном прогрессе в импортозамещении. Аналитики ожидают, что до 2027 года рынок будет расти на 21,6% ежегодно, а в последующие годы — за счет увеличения объемов данных и внедрения ИИ-технологий.

Искусственный интеллект не только стимулирует спрос на СУБД, но и меняет их функциональность. Как отмечает Максим Пустовой из Arenadata, ИИ помогает выявлять аномалии в запросах, улучшать качество данных и даже позволяет работать с базами без навыков программирования. Дмитрий Юдин из Cloud.ru добавляет, что машинное обучение способствует созданию автономных СУБД, способных самостоятельно оптимизировать ресурсы.

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Рост доли услуг на рынке связан со сложностью внедрения новых решений. По словам Станислава Братчикова из Linx Cloud, бизнесу требуется помощь в адаптации инфраструктуры, поддержке open source-решений и миграции с зарубежных платформ, таких как Oracle и SAP. Однако использование open source сопряжено с рисками, в том числе с возможными ограничениями со стороны иностранных сообществ.

На конец 2024 года доля иностранных СУБД в России составляла 60%, но эксперты прогнозируют, что к 2031 году отечественные решения могут занять до 99% рынка. По мнению Кирилла Семиона из АНО НЦК ИСУ, эта оценка реалистична, но есть риск «нерегулируемого возвращения западных вендоров».

Таким образом, российский рынок СУБД ожидает значительный рост, обусловленный импортозамещением и технологическими инновациями, при этом ключевым фактором успеха останется государственная политика в сфере ИТ.