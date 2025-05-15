Каждый второй россиянин (54%) поддерживает внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для выполнения функций госслужащих, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. При этом 19% из них относятся к этому «однозначно положительно», а 35% — «скорее положительно». Подробности — в распоряжении «Инк.».

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Среди аргументов за замену чиновников ИИ: объективный анализ данных, снижение коррупции и необходимость защиты информации.

Против идеи высказались 46% (16% — однозначно отрицательно, 30% — скорее отрицательно), указывая на риски программирования ИИ человеком и недостаточную готовность технологий для принятия решений.

Идея замены депутатов Госдумы ИИ также нашла отклик среди россиян: 56% одобряют ее (21% — «однозначно положительно», 35% — «скорее положительно»), видя в этом шаг к «прямой электронной демократии». Против выступили 44% (16% — «однозначно отрицательно», 28% — «скорее отрицательно»). По сравнению с 2021 годом поддержка идеи замены депутатов нижней палаты парламенты на ИИ выросла на 3 п. п., а категорическое неприятие снизилось на 5 п. п.

Мужчины чаще женщин одобряют замену чиновников (65% против 46%) и депутатов (63% против 49%). Среди возрастных групп наибольшую поддержку цифровизации госслужащих высказали россияне до 35 лет (57%), а замены депутатов — 35–44 лет (60%).

В середине апреля министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ИИ может заменить половину чиновников. «Человека, надеемся, он (ИИ — „Инк.“) не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — сказал он.