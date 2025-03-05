Согласно новому комплексному отчету, доля населения мира, страдающего избыточным весом или ожирением, с 1990 года удвоилась. Прогнозы на 2050 год предполагают дальнейшее увеличение этого показателя до примерно 60% среди лиц старше 25 лет и более 30% среди детей и молодых людей.

В рамках исследования глобального бремени болезней 2021 года, финансируемого Фондом Билла и Мелинды Гейтс, был проведен анализ. В ходе него были смоделированы показатели избыточного веса и ожирения с 1990 по 2021 год. Прогноз до 2050 года предполагает сохранение текущих тенденций.

«Если мы начнем действовать сейчас, предотвратить полный переход к глобальному ожирению среди детей и подростков все еще возможно», — говорит Джессика Керр, эпидемиолог ожирения в Детском научно-исследовательском институте Мердока в Австралии.

Было подготовлено два отчета: один был посвящен взрослым в возрасте 25 лет и старше в 204 странах, с использованием данных из 1,3 тыс. уникальных источников. Второй изучал детей и взрослых в возрасте до 25 лет, используя более 1,3 тыс. источников из 180 стран.

Основным показателем, используемым для взрослых, был индекс массы тела (ИМТ). При этом избыточный вес определялся как ИМТ от 25 кг/м2 до 30 кг/ м2, а ожирение — как любой показатель выше этого значения.

Исследование показало, что показатели избыточного веса и ожирения возросли во всех странах, возрастных группах и полах с 1990-х годов. Число взрослых с избыточным весом или ожирением во всем мире выросло с 731 млн в 1990 году до 2,11 млрд в 2021 году.

За этот период пропорциональные показатели ожирения среди обоих полов выросли более чем вдвое: с 5,8% до 14,8% среди взрослых мужчин и с 10,2% до 20,8% среди взрослых женщин.

В 2021 году в Китае было больше всего взрослых с избыточным весом или ожирением — 402 млн человек, за ним следовали Индия — 180 млн и США — 172 млн. Однако самые быстрорастущие темпы распространения заболевания наблюдались в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где показатели ожирения более чем удвоились среди женщин и утроились среди мужчин в период с 1990 по 2021 год.

Среди детей и молодых людей распространенность ожирения во всем мире утроилась, достигнув 93,1 млн человек в возрасте от 5 до 14 лет и 80,6 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет. Самый высокий рост наблюдался в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании.

«Движущие силы эпидемии ожирения сложны. Рост показателей ожирения в стране часто совпадает с ее растущим экономическим развитием, — пишут авторы. — Экономическое развитие стимулирует высокий рост и потребление. Поскольку местные системы сельского хозяйства и поставок продовольствия захватываются крупными пищевыми компаниями, население переходит на высококалорийные диеты».

Между тем, окружающая среда становится все более «ожирогенной» или способствующей ожирению, и становится все труднее поддерживать здоровый образ жизни, поскольку мы окружены очень удобной, доступной и вызывающей привыкание высококалорийной пищей.

В докладе прогнозируется, что если эти тенденции сохранятся, к 2050 году около 3,8 млрд взрослых людей во всем мире будут иметь избыточный вес или страдать ожирением — около 60% прогнозируемой численности населения.

К тому времени ожирением будут страдать около 30% взрослого населения, при этом самые высокие региональные показатели ожидаются в Объединенных Арабских Эмиратах: в Тонга и Египте от этого заболевания будут страдать более 80% мужчин и 87% женщин. Между тем, к 2050 году 746 млн детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, или 31% населения, также будут страдать от ожирения.

Данные показывают, что последующие поколения набирают вес быстрее, чем их предки. В регионах с высоким уровнем дохода лишь 7,1% мужчин и 8,4% женщин, родившихся в 1960 году, страдали ожирением к 25 годам. Среди родившихся в 1990 году этот показатель вырос до 16,3% среди мужчин и 18,9% среди женщин, и ожидается, что к тому времени, когда возрастной группе 2015 года исполнится 25 лет, ожирением будут страдать 25,1% и 28,4% соответственно.

Этот резкий рост избыточного веса и ожирения также приведет к увеличению частоты сопутствующих заболеваний, таких как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Авторы утверждают, что время действовать еще есть, хотя это нужно делать быстро. Правительствам по всему миру следует реализовать пятилетние планы действий, которые включают в себя просвещение по вопросам питания, улучшение транспортной и «пешеходной» инфраструктуры, а также регулирование ультраобработанных продуктов.

«У многих стран есть лишь короткий период времени, чтобы остановить переход гораздо большего числа людей от избыточного веса к ожирению, — говорит Керр. — В конечном итоге, поскольку глобальные показатели ожирения продолжают стремительно расти, необходимы гораздо более сильные политические обязательства по трансформации рациона питания в рамках устойчивых глобальных продовольственных систем и поддержке комплексных стратегий, которые улучшают питание людей, физическую активность и условия жизни, будь то избыток обработанных пищевых продуктов или недостаток парков».

Конечно, есть некоторые оговорки по поводу этих утверждений. ИМТ — далеко не идеальный показатель здоровья, поскольку он не учитывает мышечную массу или естественные различия в разных этнических группах. Исследования также опираются на данные, предоставленные самими участниками, которые могут содержать предубеждения. И прогнозы не учитывают новые технологии, такие как рост популярности препаратов семаглутида для снижения веса.

Несмотря на это, планы действий по улучшению общественного здравоохранения могут быть полезными.

Большинство диетических программ не уделяют внимания ультраобработанным продуктам (УОП), несмотря на их связь с рисками для здоровья и чрезмерным употреблением. Специалисты из Университета Дрекселя разработали специальную программу, в которой использовались такие подходы, как осознанность и планирование питания. Благодаря этому участники смогли сократить потребление УОП вдвое, что привело к заметным улучшениям в их здоровье, включая снижение веса и уменьшение потребления калорий.