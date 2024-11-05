Автодилеры предупреждают о дефиците европейских, корейских и японских машин. Подразумеваются автомобили, ввезенные в Россию до повышения утилизационного сбора, которые все еще продаются по старым ценам. Например, новая Toyota RAV4 обойдется около 5 млн руб., Kia Sportage — порядка 4,5 млн руб. Последний BMW X5 с трехлитровым дизельным мотором пока стоит до 17 млн, сообщает «Коммерсантъ».

За год продажи новых машин выросли в 1,5 раза. Повышенный интерес специалисты объясняют тем, что клиенты стремятся приобретать автомобили, ввезенные в РФ до повышения утилизационного сбора, так как на них сохраняются старые цены. При этом у дилеров для того спроса оказался недостаточный запас машин, пояснил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян.

«Что касается тех автомобилей, которые были бестселлерами, их все меньше и меньше. После того, как утилизационный сбор повысился, складирование и продажа уже становятся не очень рентабельными. То есть срок прогнозируемости сокращается, инвесторы предпочитают работать по заказу», — объясняет Мардоян.

Популярные модели автомобилей не просто найти. Их поставки становятся невыгодными для дилеров, отметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. «Объем корейских, немецких и японских автомобилей просто сокращается на глазах. Очевидно, это происходит потому, что ввозить их становится экономически нерентабельно. На конец этого года средневзвешенная цена любой новой машины на российском рынке составит не менее 3,9 млн руб.».

Дилеры отмечают, что популярные модели на данный момент стоят больше 4 млн. руб., а в ближайшие месяцы их стоимость вырастет еще больше. «На рост цен влияют сразу три фактора: повышение ключевой ставки, изменение курса рубля и утильсбор. С учетом каждого из них, стоимость увеличится примерно на 12%, а в рынке до 15%», — сообщил Попов.

Эксперты считают, что массовый параллельный импорт автомобилей среднего класса может прекратиться. Тогда рынок перейдет к схеме индивидуального заказа. Немного лучше ситуация в премиальном сегменте. Там автомобили есть в наличии, но их стоимость тоже может побить новые рекорды.

«Думаю, что с течением времени ввоз автомобилей тех брендов, которые не работают с российским рынком напрямую, будет становиться премиальной услугой. Те марки и модели, которые мы считали раньше массовыми, потихоньку перейдут во все более высокие ценовые сегменты. Безусловно, объемы их поставок станут сокращаться», — заключил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.

Ранее сообщалось, что компания Faraday Future выплатила значительные надбавки к зарплате и бонусы своему генеральному директору и основателю, несмотря на то, что за 10 лет своей истории компания поставила всего 13 автомобилей и недавно уволила или отправила в неоплачиваемый отпуск большую часть своих сотрудников.