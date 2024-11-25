Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова сообщила о подготовке проекта поправок в постановление правительства. По ее словам, в середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих. Ставка по ней составит 12%.

По словам сенатора, разницу между льготной и ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета. Планируется, что до 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении.

Также, ко второй половине следующего года в России могут заработать новые программы льготной ипотеки, затрагивающие такие отрасли науки и промышленности, как космос и оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, Епифанова допустила пересмотр программы «Сельская ипотека». Власти хотят исключить возможность покупки жилья вблизи крупных городов. По оценкам экономистов, на фоне высокой ключевой ставки и растущих расходов государству целесообразнее заниматься обслуживанием уже выданных ипотечных кредитов вместо выдачи новых.

Сенатор добавила, что с января 2025 года в России начнет действовать «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». По новым правилам банки чаще будут использовать эскроу-счета и не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по кредиту.

Также с начала 2025 года регулятор получит возможность устанавливать макропруденциальные ограничения по ипотечным займам. Эта мера призвана оградить банки от потенциальных недобросовестных заемщиков и сократить рост закредитованности граждан.

Ранее эксперты предположили, что из-за снижения спроса на недвижимость, динамика запуска новых проектов может замедлиться. Это связано с высокими ставками по ипотечным кредитам и завершением массовой льготной ипотеки.