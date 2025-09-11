Кабмин утвердил список сопредельных стран, признанных благоприятными для пребывания российских туристов. Для туроператоров, предлагающих туры в эти направления, будут действовать льготы.

Aleksei Zaitcev, Unsplash

Согласно документу, в перечень вошли три государства — Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

Создание такого списка предусмотрено законом, принятым в июле. Он направлен на снижение финансовой нагрузки для туроператоров, которые продают туры исключительно в соседние страны из утвержденного перечня, сообщает ТАСС. Для них размер страхования ответственности будет как при работе с внутренним туризмом — от 500 тыс. руб., вместо 50 млн руб., требуемых при продаже туров в иные зарубежные государства.

В Минэкономразвития ранее подчеркивали, что новые правила принесут туристам ряд преимуществ. Так, за счет сокращения расходов туроператоров может снизиться стоимость поездок в сопредельные страны, получившие статус благоприятных для путешествий. Кроме того, уменьшение финансовой нагрузки позволит вывести из «серой зоны» часть турбизнеса, отмечали в ведомстве в июле после принятия закона.