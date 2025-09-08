По данным РСТ, с июня по август число бронирований отелей в России увеличилось на 3,9%, однако количество оплаченных номероночей выросло лишь на 1,1%. Президент РСТ Илья Уманский отметил, что год назад за тот же период фиксировался рост числа проданных номероночей на 15,3%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Vadim Babenko, Unsplash

Самые популярные летние направления россиян по стране (в процентах — доля бронирований гостиниц региона от общего объема):

Краснодарский край — 20,3%

Москва — 17,1%

Санкт-Петербург — 13,7%

Крым — 4,7%

Московская область — 2,9%

Илья Уманский отметил, что летом спрос по регионам распределялся неравномерно. В Краснодарском крае, на фоне экологической катастрофы в Керченском проливе и загрязнения побережья у Анапы, бронирования снизились на 1,6%, а число проданных номероночей — на 11,8%. Это связано с сокращением средней продолжительности поездок: гостиницы чаще принимали туристов на короткие выходные визиты из соседних регионов.

По словам эксперта, ситуация в Анапе еще более сложная: количество бронирований сократилось на 30%, а количество реализованных номероночей снизилось по итогам летнего сезона на 65%.

Уманский добавил, что ряд регионов продолжает демонстрировать рост выше среднерыночного. Лидером стал Крым с увеличением числа проданных номероночей на 34%, куда частично сместился турпоток из Краснодарского края. На втором месте оказалась Тамбовская область (18,3%), на третьем — Камчатский край (17,6%). Пятерку замыкают Вологодская область (16,1%) и Ярославская область (14,1%)



По мнению эксперта, снижение спроса объясняется не только экологической катастрофой в Черном море, но и рядом других факторов. Во-первых, укрепление рубля сделало зарубежный отдых более привлекательным по сравнению с внутренним. Во-вторых, высокая инфляция сократила покупательскую способность домохозяйств и одновременно увеличила себестоимость услуг, включая гостиничные. В-третьих, на ситуацию повлияла аномально холодная погода летом в центральных и южных регионах страны.

По данным РСТ, летом средняя стоимость суток в гостинице достигла 10 116 руб., что на 7,1% выше уровня прошлого года.

Илья Уманский подчеркнул, что падение спроса заставило рынок перейти к более сдержанной ценовой политике. По его словам, если в начале сезона средняя стоимость гостиничного номера составляла 12 021 рубль, то к концу лета она снизилась почти на 20%.

Наиболее умеренный рост цен наблюдался в гостиницах категории 4–5*. Средняя стоимость номера летом составила 13 746 руб., что на 3,4% выше показателя прошлого года. При этом в Краснодарском крае цены в этом сегменте снизились на 5,6%, в Москве — на 3,2%, а на Камчатке — на 9,4%.

Отели категории 3* подорожали этим летом на 9,2%, их средняя цена составила 8 699 руб. Наибольший рост показали гостиницы 0–2* — плюс 11,3%, до 6 950 руб. за ночь.



Во главе рейтинга регионов с самыми доступными ценами на отели 3* этим летом оказались: Забайкальский край — 2 978 руб., Курганская область — 3 278 руб. и Ульяновская область — 4 053 руб.

Наиболее дорогое размещение в отелях 3* наблюдалось этим летом в Адыгее — 20 521 руб., Алтае — 17 105 руб. и Карелии — 14 785 руб.

Глава РСТ отметил, что по итогам восьми месяцев отрасль сохраняет положительную динамику за счет высокого зимне-весеннего спроса: бронирования выросли на 6,3%, число реализованных номероночей — на 3,9%. Однако, по его словам, данные за период с 1 сентября по 30 ноября подтверждают тенденцию к снижению: рост бронирований составил лишь 0,4%, а количество проданных номероночей сократилось на 1,4%.

Также стало известно, что этим летом российские компании заметно чаще отправляли сотрудников в командировки на поездах и автобусах — их доля увеличилась в 1,5–2 раза. При этом основными направлениями оставались Москва и другие города России, а средняя стоимость зарубежной командировки достигла 114,6 тыс. руб.