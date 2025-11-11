Правительство России поддержало проект закона, который заметно повышает штрафы за экономические правонарушения. Документ касается статей Уголовного кодекса о мошенничестве, уклонении от налогов, незаконных операциях с деньгами и имуществом. Власти объясняют инициативу необходимостью актуализировать санкции, которые много лет отставали от масштабов реального ущерба.

Unsplash

Проект предлагает увеличить как нижние, так и верхние пороги штрафов, а также расширить возможности их применения вместо тюремного срока. Для бизнеса это означает более предсказуемую логику наказаний, когда государство делает ставку на экономические меры давления, а не исключительно на изоляцию провинившегося. Однако суммы штрафов станут значительно выше, и игнорировать нарушение «до выяснения» будет куда дороже.

Кабмин также предлагает повысить ответственность за схемы, связанные с выводом активов, фиктивными сделками и злоупотреблениями полномочиями. Эти статьи давно считались «белыми пятнами» в практике: наказания по ним были сравнительно мягкими, и предприниматели часто жаловались, что это создает почву для нечестной конкуренции. В обновленной версии закона этот перекос предполагается устранить.

Особое внимание уделяется налоговым правонарушениям: штрафы увеличиваются, а пороги ущерба корректируются с учетом инфляции и масштабов современной экономики. Здесь бизнесу важно понимать, что государство усиливает контроль над серыми схемами и ожидает, что компании будут точнее вести отчетность и избегать условных «оперативных оптимизаций».

Масштаб изменений

Штрафы по ст. 159 УК (мошенничество) планируется увеличить примерно в 1,5–2 раза: верхняя планка поднимается с 1 млн руб. до 2 млн руб.

(мошенничество) планируется увеличить примерно в 1,5–2 раза: верхняя планка поднимается с 1 млн руб. до 2 млн руб. По экономическим составам 171–174.1 УК максимальные штрафы вырастут с 500 тыс. руб. до 1 млн руб., по отдельным пунктам — до 1,5 млн руб.

максимальные штрафы вырастут с 500 тыс. руб. до 1 млн руб., по отдельным пунктам — до 1,5 млн руб. Для налоговых статей 198–199.2 УК штрафы могут увеличиться до трехкратного размера неуплаченной суммы (сейчас — в основном двукратный штраф).

штрафы могут увеличиться до трехкратного размера неуплаченной суммы (сейчас — в основном двукратный штраф). Порог ущерба для крупного размера по отдельным экономическим статьям повышается с 2,25 млн руб. до 3 млн руб., а для особо крупного — с 9 млн руб. до 12 млн руб., чтобы нормы соответствовали экономике 2025 года.

По другим составам предлагается увеличить нижний порог штрафа: например, с 100 тыс. руб. до 200–250 тыс. руб., чтобы наказание не выглядело символическим.

Для некоторых статей вводится возможность заменить реальный срок штрафом до 3 млн руб., что важно для предпринимателей в случаях неумышленных нарушений.

Читайте также МСП попросили заменить штрафы предупреждением за некоторые налоговые нарушения

Правительство также предлагает расширить перечень случаев, когда штраф может быть альтернативой тюремному сроку. Это может оказаться позитивным для добросовестных компаний, которые допускают ошибки без умысла. В таком случае штраф будет высок, но отсутствие уголовного преследования снижает репутационные риски.

Сейчас документ направлен в Госдуму. Если его примут в текущем виде, бизнесу придется пересмотреть процессы внутреннего контроля, увеличить внимание к налоговой дисциплине и финансовым потокам, а риск операционных ошибок вырастет за счет серьезного подорожания санкций.