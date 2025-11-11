Правительство России поддержало проект закона, который заметно повышает штрафы за экономические правонарушения. Документ касается статей Уголовного кодекса о мошенничестве, уклонении от налогов, незаконных операциях с деньгами и имуществом. Власти объясняют инициативу необходимостью актуализировать санкции, которые много лет отставали от масштабов реального ущерба.
Проект предлагает увеличить как нижние, так и верхние пороги штрафов, а также расширить возможности их применения вместо тюремного срока. Для бизнеса это означает более предсказуемую логику наказаний, когда государство делает ставку на экономические меры давления, а не исключительно на изоляцию провинившегося. Однако суммы штрафов станут значительно выше, и игнорировать нарушение «до выяснения» будет куда дороже.
Кабмин также предлагает повысить ответственность за схемы, связанные с выводом активов, фиктивными сделками и злоупотреблениями полномочиями. Эти статьи давно считались «белыми пятнами» в практике: наказания по ним были сравнительно мягкими, и предприниматели часто жаловались, что это создает почву для нечестной конкуренции. В обновленной версии закона этот перекос предполагается устранить.
Особое внимание уделяется налоговым правонарушениям: штрафы увеличиваются, а пороги ущерба корректируются с учетом инфляции и масштабов современной экономики. Здесь бизнесу важно понимать, что государство усиливает контроль над серыми схемами и ожидает, что компании будут точнее вести отчетность и избегать условных «оперативных оптимизаций».
Правительство также предлагает расширить перечень случаев, когда штраф может быть альтернативой тюремному сроку. Это может оказаться позитивным для добросовестных компаний, которые допускают ошибки без умысла. В таком случае штраф будет высок, но отсутствие уголовного преследования снижает репутационные риски.
Сейчас документ направлен в Госдуму. Если его примут в текущем виде, бизнесу придется пересмотреть процессы внутреннего контроля, увеличить внимание к налоговой дисциплине и финансовым потокам, а риск операционных ошибок вырастет за счет серьезного подорожания санкций.