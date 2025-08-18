Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, обратилось в Минфин с предложением внедрить механизм замены штрафов на предупреждения за отдельные налоговые правонарушения, совершенные впервые. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Андрея Шубина директору департамента налоговой политики министерства Данилу Волкову.

Unsplash

Предложение касается случаев, когда налогоплательщики допускают незначительные нарушения, например просрочка сдачи декларации, без уклонения от уплаты налогов и ущерба бюджету. По мнению объединения, это поможет избежать избыточного наказания, стимулировать исправление ошибок и повысить общую дисциплину в сфере.

Кроме того, мера снизит число споров с налоговыми органами и нагрузку на суды. «Опора России» ссылается на статью 3.4 КоАП РФ, где предупреждение применяется за первые административные правонарушения без серьезной угрозы общественному порядку, и предлагает аналогичный подход для налоговой сферы.

Инициатива опирается на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы, где уже предусмотрено введение такого института, однако соответствующие изменения пока не подготовлены.

Она также связана с налоговыми изменениями для малого и среднего бизнеса, вступившими в силу в 2025 году. Порог дохода для упрощенной системы налогообложения (УСН) повышен с 200 млн до 450 млн руб., а при превышении 60 млн руб. вводится обязанность по НДС. Компании могут выбрать специальные ставки 5% (для доходов 60–250 млн руб.) или 7% (250–450 млн руб.) без вычета входного НДС, либо общие ставки 20% и 10% с вычетом.

В апреле правительство ввело мораторий на санкции за несвоевременную подачу первой декларации по НДС. Андрей Шубин пояснил газете, что такую льготу стоит расширить на все статьи, связанные с отчетностью и техническими ошибками, учитывая напряжение бизнеса из-за новых правил.