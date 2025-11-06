Условия применения новой шкалы НДС для малого и среднего бизнеса будут применяться поэтапно: до 20 млн руб. дохода в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027-м и 10 млн руб. — в 2028-м, пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждался бюджет на предстоящую трехлетку. Это позволит небольшим компаниям адаптироваться к изменению налоговой нагрузки и не испытывать резких переходов между режимами, считают в кабмине.

Freepik

Во время обсуждения бюджета на 2026−2028 годы чуть ли не больше всего времени отвели на налоговые изменения, которые активно предлагали депутаты, сенаторы, бизнес и экспертные организации. Все важные инициативы были проработаны и представлены президенту, заверил Мишустин.

Одним из главных решений стало поэтапное смягчение условий применения НДС для малого и среднего бизнеса.

Новые пороги уплаты налога будут снижаться постепенно:

до 20 млн руб. дохода в 2026 году,

15 млн руб. — в 2027-м,

10 млн руб. — в 2028-м.

Это должно помочь компаниям адаптироваться к изменению налоговой нагрузки и не испытывать резких переходов между режимами.

Чтобы снизить риски для предпринимателей, которые могут впервые столкнутся с ошибками при расчете НДС по новым правилам, для них может быть введен разовый мораторий на привлечение к ответственности. По словам Мишустина, такая мера необходима, чтобы переход был максимально мягким и не создавал дополнительных барьеров.

Правительство также учло предложение бизнеса о продлении возможности использования патентной системы налогообложения для розничной торговли в сельских и труднодоступных территориях. Для небольших магазинов и локальных предпринимателей это один из самых удобных режимов, который помогает удерживать стоимость товаров и сохранять устойчивость локальных рынков.

Отдельно будет сохранен льготный режим по НДС для ИТ-компаний, занимающихся собственными разработками. Такая мера продолжает линию поддержки быстрорастущего технологического сектора, где много предприятий или малого и среднего уровня. Компании в сфере разработки ПО все чаще делают ставку на экспортные сервисы, внутренние SaaS-платформы и корпоративные решения — и именно льготные налоговые условия остаются значимым фактором их роста.

Мишустин обратил внимание, что предложенные изменения не увеличивают расходы бюджета, но позволяют точечно учитывать специфику разных отраслей. По его словам, корректировки помогают «лучше раскрывать потенциал секторов экономики» и обеспечивать эффективную реализацию крупных проектов, заложенных в бюджет на предстоящие годы.