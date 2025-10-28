Материальные интересы остаются главным двигателем карьерного роста для 32% россиян, свидетельствуют данные исследования, проведенного онлайн-кампусом НИУ ВШЭ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Как показали результаты опроса, социальные амбиции — повышение статуса и признание — мотивируют к работе 25% респондентов, тогда как каждый пятый (20%) руководствуется интеллектуальным интересом к новым задачам. Страх безработицы и давление окружения играют существенную роль для 15% и 14% соответственно.

Треть опрошенных активно планирует карьерные изменения в ближайшие один-два года, в то время как 31% респондентов рассматривают сохранение текущей позиции как основной приоритет.

Среди конкретных целей преобладают освоение новой специальности (16%), повышение в текущей организации (15%) и поиск более доходной работы (12%).

Основными барьерами выступают страх перемен (26%), отсутствие перспектив в компании-работодателе (19%), дефицит времени для обучения (19%) и недостаток компетенций (18%). При этом 17% респондентов страдают от неуверенности в себе и синдрома самозванца.

Для улучшения карьерных перспектив россияне активно используют различные стратегии: участие в межфункциональных проектах (22%), внутреннюю подработку (20%), принятие дополнительных обязанностей (19%) и профессиональный нетворкинг (18%).

Ради карьерного роста многие готовы на уступки: 23% пожертвуют личным временем, 22% инвестируют в образование, 18% согласны на переработки.

Подавляющее большинство (87%) открыты к обучению. Более половины респондентов поддержали бы корпоративную программу финансирования образования в обмен на двухгодичную отработку. Наиболее активную позицию в профессиональном развитии демонстрируют специалисты из сфер аналитики, психологии, IT-разработки и менеджмента.

Исследование НИУ ВШЭ охватило 1208 респондентов старше 18 лет из десяти регионов России, включая Московскую, Ленинградскую области, Татарстан и Краснодарский край.