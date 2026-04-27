Российский рынок труда быстро теряет запас свободных работников. По итогам 2025 года кадровый резерв сократился до 4,4 млн человек — на 9% меньше, чем годом ранее. За последние пять лет этот показатель уменьшился почти вдвое, что говорит о постепенном исчерпании доступных трудовых ресурсов.

К кадровому резерву относятся граждане, которые сейчас не работают, но потенциально готовы выйти на рынок труда. Это официально безработные, люди, рассматривающие трудоустройство в ближайшей перспективе, а также те, кто хотел бы работать, но пока не предпринимает активных шагов. Именно эта группа долгое время помогала бизнесу закрывать дефицит вакансий.

При этом число занятых в экономике продолжает расти. Сейчас в стране работают почти 75 млн человек против 72 млн несколькими годами ранее. Это означает, что компании уже привлекли значительную часть ранее свободной рабочей силы.

Основная причина сокращения резерва — демография. На рынок труда выходят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х годов, тогда как доля работников старшего возраста увеличивается. В результате приток новых кадров снижается практически во всех отраслях.

Дополнительное давление создает высокий спрос на персонал. Промышленность, логистика, торговля и сервисные компании активно конкурируют за сотрудников. Работодатели стали чаще привлекать студентов, пенсионеров, женщин с детьми и специалистов с гибкими форматами занятости.

Однако возможности дальнейшего расширения рынка труда ограничены. Эффект повышения пенсионного возраста постепенно исчерпывается, многие самозанятые уже совмещают несколько видов занятости, а часть потенциальных работников не готова быстро выйти на постоянную работу.

Для бизнеса дефицит кадров означает рост затрат. Компаниям приходится повышать зарплаты, расширять соцпакеты и ускорять автоматизацию процессов. Средняя зарплата в стране уже приблизилась к 100 тыс. руб., а в ряде дефицитных профессий доходы растут быстрее инфляции.

Эксперты считают, что ситуация сохранится надолго. Решать проблему будут за счет роста производительности труда, внедрения ИИ, переобучения сотрудников и перераспределения работников между регионами и отраслями.

