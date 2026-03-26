С увольнениями или закрытием компаний в прошлом году столкнулся каждый четвертый работник, выяснил Т–Ж, изучив мнение более 1,6 тыс. россиян. Еще 30% респондентов сообщили, что угроза сокращений существовала, но в итоге обошлось.

Наиболее уязвимыми оказались сферы управления проектами и персоналом (36%), маркетинга, дизайна и контента (34%), а также разработки ПО (29%). Промышленность и энергетика пострадали меньше всего — там сокращения коснулись лишь 14% опрошенных.

Зарплаты остались на прежнем уровне у 41% работников, еще 38% получили незначительную прибавку. Однако значительный рост доходов зафиксировали только 11% респондентов, а у 9,9% зарплата снизилась.

При этом нагрузка на сотрудников продолжает расти. По распоряжению руководства больше работать стала треть (34%) опрошенных, еще 18% взяли дополнительные обязанности по собственной инициативе. Лишь у 5% объем задач уменьшился.

У половины тех, кого загрузили принудительно, зарплата не изменилась, а у 16% даже упала. Добровольный подход к расширению обязанностей оказался выгоднее: 68% из тех, кто взял на себя новую работу без давления, получили прибавку, причем у каждого пятого рост был существенным.

Будущее с такой динамикой вызывает тревогу. Более половины опрошенных (55%) считают, что в течение года могут столкнуться с увольнением. Среди тех, кто уже пережил сокращения, эта доля достигает 81%.

Парадокс официальной статистики

Официальная картина выглядит благополучно: уровень безработицы в России по итогам 2025 года составил 2,1–2,3% — исторический минимум.

Однако данные hh.ru рисуют иную реальность: количество активных вакансий в начале 2026 года сократилось на 27–30% по сравнению с прошлым годом, а число резюме выросло на 34–39%. На одну вакансию теперь приходится 9,6 резюме — почти втрое больше, чем два года назад. Медианная предлагаемая зарплата (это когда ровно по 50% ее получателей находится выше и ниже этой планки) снизилась на 2,9 тыс. руб., до 81,3 тыс. руб.

Новая реальность для работников и работодателей

Рынок труда вступает в новую фазу. Вместо найма новых сотрудников компании все чаще перераспределяют обязанности между действующими работниками или автоматизируют часть процессов. Это означает, что зарплаты большинства вряд ли будут расти, найти работу становится сложнее, а нагрузка на тех, кто остается, увеличивается.

Депутат Госдумы Михаил Делягин предупреждает: эпоха, когда ценного специалиста «отрывали с руками», временно закончилась. Увольняться без готового предложения сейчас рискованно.

При этом структурный дефицит кадров сохраняется. Рабочие специальности (монтажники, сварщики), инженерные профессии и высококвалифицированные ИТ-специалисты (разработчики, эксперты по кибербезопасности) по-прежнему могут рассчитывать на лучшие условия. Однако для большинства работников рынок труда ужесточается.

Сфера услуг перестала диктовать условия

Предприятиям сферы услуг удалось решить проблему дефицита персонала. В феврале только 38% фитнес-клубов называли его своей главной проблемой — минимальный показатель с начала 2024 года. В ресторанном бизнесе и рознице большинство вакансий закрыты.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская отмечает: «Ситуация в корне поменялась по сравнению с предыдущими годами, когда условия диктовали сотрудники». Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что дефицит кадров остался в прошлом: «Если два года назад предприятия брали буквально всех желающих работать, то сейчас — качественный отбор».

Эксперты связывают эту динамику с изменением подходов бизнеса. Компании стали осторожнее открывать новые точки, многие приостановили развитие или провели сокращения, рассчитывая повысить эффективность каждого сотрудника. В рознице кадровый дефицит снижается за счет автоматизации — до 30% процессов в магазинах могут выполнять роботы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.