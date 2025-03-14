В условиях нарастающего выгорания возникает мысль, что именно это приводит к чувству незаинтересованности в работе, истощению социальных ресурсов и повышенной раздражительности на рабочем месте. Явление, известное как «истощение», является, по сути, перевернутым вариантом выгорания. По мнению психолога, оно стало более распространенным в последние годы, особенно в свете перехода к удаленным и гибридным моделям работы.

Адам Грант, занимающий должность главного эксперта по рабочим вопросам в Glassdoor, говорит, что выгорание связано с состоянием перегруженности, чрезмерной стимуляции и подавленности. Профессионалы могут столкнуться с этим состоянием, если слишком долго занимаются одной и той же деятельностью, не имеют возможности для карьерного роста, не понимают, зачем важна их работа, и что особенно критично, испытывают нехватку общения. Все эти факторы могут привести к чувству скуки и неудовлетворенности на работе.

Согласно опросу Gallup 2024 года, подавляющее большинство работников в США, около 80%, предпочитают удаленную или гибридную работу, однако одной из наиболее распространенных проблем в таких условиях остается нехватка социального взаимодействия. При этом 30% опрошенных отметили, что виртуальные встречи менее эффективны по сравнению с личными.

В 2024 году 27% специалистов в США работали по гибридной модели, а 11% занимали полностью удаленные позиции. Эти показатели значительно увеличились по сравнению с 2023 годом, когда 26% работников работали в гибридном формате, а только 7% — удаленно. Данные были собраны в рамках отчета Owl Labs под названием «Состояние гибридной работы в 2024 году», в котором участие приняли 2 тыс. сотрудников, занятых на полном рабочем дне. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году ожидается, что количество цифровых рабочих мест вырастет на 25%.

Грант утверждает, что с сокращением количества личных встреч на рабочем месте можно ожидать увеличения случаев профессионального выгорания. Он обращает внимание на то, что сотрудники на виртуальных совещаниях выглядят вяло, однако не демонстрируют признаков выгорания, но при этом не чувствуют энергии и заинтересованности в обсуждении.

И руководители, и сотрудники могут предпринять несколько шагов для повышения морального духа, особенно когда работа начинает восприниматься как однообразная и скучная. Грант отмечает, что руководители могут смягчить свои требования относительно виртуальных встреч. Например, постоянно включать камеры или использовать определенный фон может испортить общий настрой и увеличить усталость сотрудников, что подтверждают исследования.

Вместо этого он предлагает иногда поощрять более естественное сотрудничество, позволяя командам участвовать в обсуждениях по своему усмотрению, предоставляя возможность отключения камер. Грант подчеркивает, что руководители часто не осознают, как это влияет на сотрудников: «Они не понимают, что давят на людей. Нет необходимости видеть лица каждого участника на каждой встрече, особенно если это небольшая группа, хорошо знакомая друг с другом. Отключение камер может стать отличным способом дать людям возможность отдохнуть, и в результате они будут с большим энтузиазмом участвовать в обсуждении».

Также огромная часть того, что делает работу интересной, заключается в связях, которые люди устанавливают со своими коллегами. В настоящее время сотрудники чаще меняют должности, что приводит к более поверхностным дружеским или деловым отношениям, согласно утверждениям Гранта.

«Поскольку мы не планируем задерживаться надолго, мы не вкладываемся в социальные отношения так, как это делали бы раньше. Мы воспринимаем коллег как временные связи, приветствуя их вежливостью на расстоянии, в то время как настоящую дружбу оставляем для общения вне работы», — сказал он в недавнем посте в блоге Glassdoor.

Грант акцентирует внимание на том, что сотрудникам следует целенаправленно налаживать дружеские связи на работе, будь то обсуждение за чашкой кофе с коллегами или совместное решение рабочих задач.

«Подумайте о вещах, которыми вы хотите поделиться, и которые, как вы знаете, пересекаются с тем, что волнует других людей на вашем рабочем месте, — говорит Грант. — Это могут быть общие ценности, которые побудили вас присоединиться к организации, или засучив рукава, решить проблему, которая вам не безразлична».

Ранее аналитики платформы hh.ru выяснили, с какими успехами и неудачами столкнулись россияне на работе в 2024 году. 29% опрошенных назвали главным успешным событием за последний год повышение зарплаты. А выгорание стало наибольшей неудачей для 47% россиян.