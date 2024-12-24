Аналитики платформы hh.ru выяснили, с какими успехами и неудачами столкнулись россияне на работе в 2024 году. 29% опрошенных назвали главным успешным событием за последний год повышение зарплаты. А выгорание стало наибольшей неудачей для 47% россиян.

Чаще всего удачу в виде увеличения зарплаты в этом году называли юристы (41%) и маркетологи (40%). Также повезло работникам сферы общепита и закупок (по 37%), ИТ-специалистам (36%) и строителям (35%).

На втором месте среди успехов 2024 года оказалась новая работа. Об этом сообщили 28% опрошенных. А каждому четвертому (25%) удалось удачно сходить в отпуск и хорошо отдохнуть.

Также среди личных достижений россияне назвали прочитанные новые книги (24%), повышение квалификации (23%) и покупки мечты (17%).

Главной неудачей года 47% участников опроса назвали выгорание на работе. В 2023 году доля таких респондентов была меньше на 5%. Чаще всего с выгоранием сталкивались маркетологи (64%), а также высший и средний менеджмент и работники образования (по 58%).

Вторая по распространенности неудача — разочарование в компании или работе. Его назвали 40% опрошенных. Помимо этого, 24% сообщили, что у них были постоянные переработки, а 23% рассказали о провале на собеседовании в компанию мечты.

Для 22% опрошенных главной неудачей стало ухудшение условий труда на текущем месте трудоустройства. И столько же сожалеют о том, что уволились.

Каждый пятый респондент пожаловался на проблемы со здоровьем, а еще 20% — на конфликты с коллегами. Кроме этого, среди провалов года, 15% респондентов называли отказ в повышении зарплаты, а 12% — отказ в повышении в должности.

Ранее эксперты выяснили, сколько бы хотели зарабатывать россияне в 2025 году. Опрос показал некоторые различия в желаемом уровне заработной платы в зависимости от региона и пола, но в среднем респонденты называли сумму порядка 139 тыс. руб.