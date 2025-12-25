Рынок труда переживает важный перелом. Период, когда зарплаты росли почти автоматически из-за острой нехватки кадров, подходит к концу. Как отмечается в исследовании SuperJob, с которым ознакомился ТАСС, хотя общее число соискателей увеличилось и найти сотрудника на рядовую позицию стало чуть проще, реальный дефицит высококвалифицированных специалистов никуда не делся. Теперь компании концентрируются не на количестве, а на качестве.

Freepik

В новой реальности повышенную ценность будут иметь не просто работники, а те, кто непосредственно влияет на успех бизнеса. В приоритете окажутся сотрудники, создающие или защищающие конкурентное преимущество компании, владеющие редкими технологиями, а также те, чья работа напрямую связана с финансовым результатом или безопасностью. Работодатели будут инвестировать не в массовое обучение, а в развитие ключевых, перспективных кадров.

В секторе IT общий рост доходов прогнозируется на уровне 8−10%. Однако для стратегически важных специалистов — архитекторов, DevOps, ведущих разработчиков и ML-инженеров — прирост может составить 12−15%.

Особняком останутся программисты узких ниш, такие как разработчики на Kotlin и Go: их средняя зарплата сохранится на высоком уровне в 350−370 тысяч рублей из-за редкости подобных навыков. Также в числе лидеров по оплате труда останутся специалисты по информационной безопасности.

Стабильный потребительский спрос обеспечит рост доходов врачам узких специальностей, таким как стоматологи и репродуктологи. Их заработки могут увеличиться на 10−12%. Высокий потенциал сохранится и для специалистов по управлению капиталом и рисками.

На рынке квалифицированного труда акцент сместится в сторону качества. Опытные рабочие, несмотря на общую ситуацию, могут рассчитывать на увеличение оплаты на 7−10%. Инженеры в промышленности и строительстве, вероятно, увидят рост заработной платы на 9−12% к 2026 году.