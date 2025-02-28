Сьюз Орман советует не фокусироваться на размере долга по кредитным картам, а постепенно увеличивать ежемесячные платежи. Она предлагает ограничить свои желания во время покупок, вместо этого добавляя на кредиты небольшие суммы $20–50, чтобы каждый месяц платить больше, чем в предыдущем. Такой подход поможет сформировать полезную привычку и снизить стресс от долгов.

Согласно мнению Бена Лаури, сертифицированного финансового консультанта из Атланты, рекомендация Сьюз Орман вносить небольшие и посильные платежи может значительно упростить задачу погашения долгов. Он подчеркивает, что даже незначительное увеличение ежемесячного платежа, может оказать положительное влияние на процесс.

Лаури акцентирует внимание на том, что, осознав серьезность ситуации с долгами по кредитным картам, люди начинают принимать более ответственные финансовые решения. Он считает, что ключевым моментом является регулярный анализ своего бюджета и поиск возможностей для увеличения выплат при сокращении лишних расходов.

Мэтт Шульц, главный кредитный аналитик LendingTree, также поддерживает мнение о том, что если небольшие шаги помогают людям активнее расплачиваться с долгами, это — хороший подход. Однако он предупреждает, что чрезмерная экономия на ненужных тратах может быть неэффективной. Шульц проводит аналогию между строгим бюджетом и жесткой диетой, которая исключает любимые продукты, и убежден, что такой подход не работает в долгосрочной перспективе.

Он отмечает, что, хотя регулярные выплаты по долгам имеют важное значение, необходимо оставлять место для мелких, приятных трат. Использование наличных может помочь контролировать расходы и избежать процентов. Шульц советует ограничить использование кредитных карт только для необходимых покупок, а для остальных расходов использовать наличные, что может стать разумным финансовым решением.

Создание резервного фонда может оказаться важным шагом в предотвращении возвращения к долговым проблемам, отмечает Шульц. В противном случае отсутствие средств в сложной ситуации может заставить снова прибегнуть к кредитной карте для покрытия неожиданных расходов. Он настаивает на том, что важно накапливать сбережения постепенно, даже если это замедляет погашение долгов.

Резервный фонд может стать защитной подушкой на случай неожиданных затрат, таких как медицинские расходы, ремонт автомобиля или потеря работы. Финансовые эксперты рекомендуют откладывать сбережения, чтобы их было достаточно для покрытия трех-шести месяцев жизненных расходов. Тем не менее даже небольшие накопления могут быть весьма полезны в трудный момент.

«Если у вас есть хоть какие-то сбережения, когда долг по кредитной карте будет полностью погашен, это поможет избежать соблазна снова влезать в долги», — говорит Шульц.

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