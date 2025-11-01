Внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (генИИ) к 2030 году может принести российскому ритейлу и интернет-торговле до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно. В сегменте потребительских товаров ожидаемый эффект оценивается в 60−100 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты «Яков и партнеры» и Nielsen.

Freepik

Анализ 100 крупнейших компаний розничной торговли и производства товаров народного потребления показывает, что качественный прорыв в цифровой трансформации и последующий рост будут обеспечены двумя ключевыми факторами: внедрением систем прогнозирования спроса и автоматизацией маркетинговых процессов.

Около 70% компаний уже перешли от экспериментов к масштабированию цифровых решений. Средний объем инвестиций в цифровизацию составляет 1,1% выручки, при этом 95% проектов реализуются собственными силами.

В среднесрочной перспективе (три-пять лет) дальнейшая цифровизация, включая внедрение генеративного ИИ, роботизации и новых бизнес-моделей, способна обеспечить дополнительный прирост EBITDA на уровне 10−13% для розничной торговли и 8−10% для производителей потребительских товаров.

Текущее положение

Генеративный искусственный интеллект постепенно интегрируется в бизнес-процессы: около трети компаний уже экспериментируют с этой технологией. Среди ритейлеров 35% находятся на стадии активного внедрения, в сегменте CPG — 25%.

До стадии масштабирования дошли лишь 12% ритейлеров, в то время как среди производителей товаров таких примеров пока нет. Наиболее востребованными сценариями применения стали маркетинг, продажи и клиентский сервис, а также HR-функции и IT.

Важным катализатором технологизации остается острая нехватка персонала, о которой сообщают 75% работодателей в потребительском секторе. Среди других факторов — растущая конкуренция со стороны интернет-торговли и увеличение стоимости заемных средств.

Доля e-commerce в общем объеме розничного рынка к 2030 году может достичь 36−39%. Роботизация способна увеличить операционную прибыль компаний более чем на 10% через внедрение беспилотных перевозок, автоматизацию складов и создание умных магазинов.

Как на практике

Практика ведущих игроков рынка подтверждает эффективность измеримого подхода. Wildberries сообщает о 33% росте продаж благодаря системе рекомендаций, при этом инвестиции в технологии считаются оправданными только при наличии доказанного эффекта.

Х5 Group разрабатывает более 90% прикладного ПО собственными силами и в 2023 году получила около 5 млрд руб. экономического эффекта от внедрения ИИ-технологий. В 2024 году их вклад в прирост розничного товарооборота оценивается в среднем в 1,4%.

Эксперты отмечают необходимость реалистичных ожиданий. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что точечные проекты могут давать 10%-й прирост к компонентам EBITDA, но считает среднегодовой показатель для всей компании труднодостижимым в розничном бизнесе.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров добавляет, что оценка в 10% операционной прибыли достижима в основном для крупнейших игроков, сделавших цифровизацию стратегическим приоритетом.