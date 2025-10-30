Искусственный интеллект стал значительно более востребованным инструментом среди частных инвесторов России. За год доля инвесторов, которые обращаются к ИИ при формировании своего портфеля, выросла с 19% до 33%, свидетельствует совместное исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» и ГК IT Smart Finance, проведенное в сентябре-октябре 2025 года, пишет ТАСС.

Freepik

При этом технологии применяются по-разному: примерно каждый третий инвестор поручает ИИ сбор и анализ информации, а каждый пятый делегирует алгоритмам подбор ценных бумаг. Несмотря на растущее проникновение, 43% респондентов рассматривают ИИ лишь как инструмент поддержки, сохраняя за собой окончательный контроль.

Параллельно с технологизацией наметились важные изменения в доверии к источникам информации. Крайне резко, с 40% до 75%, выросла доля инвесторов, опирающихся на мнение внешних экспертов, следует из результатов исследования.

В то же время снизилась зависимость от собственной аналитики (с 23% до 18%) и советов из неформального окружения (с 21% до 14%). Интерес к профессиональным финансовым советникам немного увеличился — до 14% с 12% в прошлом году.

Явным трендом года стал массовый поворот к альтернативным инструментам. Спрос на прямые инвестиции подскочил с 14% до 23%, а готовность вкладывать средства в цифровые финансовые активы (ЦФА) удвоилась — с 7% до 14%.

Настоящий бум переживает краудлендинг (механизм коллективного инвестирования по договору займа): доля рассматривающих его инвесторов выросла с 19% до 36%. Более чем вдвое увеличилась и популярность таких нишевых стратегий, как флиппинг и вложения в смежные проекты.

Опрос проводился среди 2 000 инвесторов в возрасте от 18 до 60 лет с опытом инвестирования не менее полугода. География исследования охватила 45 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.