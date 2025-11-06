Шон Чен — китайский предприниматель и педагог, основатель Sias University, одного из крупнейших частных вузов Китая. Его путь отражает эволюцию китайско‑американских образовательных и технологических связей. А еще его университет в 2009 году закончил создатель и генеральный директор компании Pop Mart, известной благодаря игрушкам-сюрпризам, включая бренд Labubu, Ван Нин.

Freepik

Выросший в промышленном Чунцине, Чен увлекся модернизацией образования еще в 1970‑х. После окончания Чунцинского университета (1982) он отправился в США, где получил степень MBA и проникся духом предпринимательства.

Вернувшись в Китай, Чен поставил цель преодолеть ограничения традиционной модели образования. В 1998 году при поддержке Минобразования КНР он основал Sias International College (ныне Sias University).

Сегодня в вузе обучаются более 30 тыс. студентов (включая 500 иностранцев). Среди выпускников — основатель Pop Mart Ван Нин (специальность «реклама»), состояние которого на 2025 год составляет $21,1 млрд.

Чен развивал бизнес‑связи между Китаем и США, что привело к сотрудничеству с Plug and Play (инкубатор из Кремниевой долины). В 2011 году началось партнерство Sias с Plug and Play, а в 2016 году компания открыла офис в Китае, инвестировав в более чем 150 стартапов.

Что внедрил Чен в обучение в Sias University:

запустил программы AI+X и AI+Y, интегрируя ИИ в обучение;

сотрудничает с iSoftStone (рыночная капитализация — $7 млрд), открыв Digital Technology School;

фокусируется на непрерывном образовании, помогая выпускникам адаптироваться к технологическим изменениям.

Ключевая философия Чена: образование должно быть непрерывным.

«Наша цель — не просто дать диплом, но и сформировать мышление, позволяющее учиться всю жизнь», — подчеркивает он.