Большинство людей понимают, что нужно сделать, чтобы привести свои финансы в порядок. Но достигать финансовых целей мешает сам мозг человека, не запрограммированный откладывать удовольствие на потом. Специалист по финансовому планированию, психолог и автор книги «Начни мыслить богато» Брэд Клонц рассказал CNBC, как автоматизировать траты и начать добиваться поставленных задач.

Часто откладывать не получается потому, что в процессе эволюции люди избегают риска и предпочитают, чтобы все было так, как есть, — явление, известное как предубеждение статуса-кво.

«Мы не любим что-то менять, — говорит он. — Это требует размышлений, энергии и активности. А мы, по сути, когнитивно ленивы». Более того, выделение денег и ресурсов на выплату долгов или накопление средств на пенсию требует отложенного вознаграждения — откладывания денег, которые в противном случае можно было бы потратить сейчас.

Чтобы противостоять этому соблазну, человеку придется создать системы, которые будут стимулировать и мотивировать не двигаться по финансовой инерции. «Трудно, но это действительно ключ к тому, чтобы стать богатым», — говорит Клонц.

Для многих людей статус-кво — это трата денег, как только они поступают на банковский счет. Ключ к выходу — заранее решить, на что бы хотелось потратить средства.

«Первый шаг — это составить яркое видение того, зачем вы откладываете деньги, каковы ваши финансовые цели, — говорит Клонц. — Вы откладываете удовлетворение, хоть и совсем не запрограммированы на это. Поэтому у вас должно быть убедительная цель, к которой вы эмоционально привязаны».

Это могут быть долгосрочные цели, например, выход на пенсию, или среднесрочные планы — покупка дома, а также потребность в финансовой стабильности — избавление от долгов или создание подушки безопасности на случай чрезвычайных ситуаций.

Как только человек определится с целями, ему будет гораздо проще составить план расходов, в котором будут выделены деньги на достижение задач. Клонц советует завести отдельные счета для каждой из основных целей и дать им названия. По его словам, это очень важный прием, поскольку так появляется эмоциональная привязка.

После того как человек настроит счета, нужно установить автоматический перевод денег на них, либо сразу с зарплаты, либо через автоматический перевод с расчетного счета. После этого можно спокойно вернуться к статус-кво, зная, что деньги работают на достижение целей, но при этом защищены от случайного взгляда и посторонних мыслей.

«Если полагаться на себя и каждый месяц выделять деньги на одну из этих целей с оставшихся, то это закончится провалом, — говорит Клонц. — Автоматизация, по сути, устраняет все сложности, так что вам никогда не придется об этом думать».

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