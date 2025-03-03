Российский бренд Cool Zone 13 лет разрабатывает высокотехнологичную горнолыжную экипировку. В их фокусе — разработка новых продуктов, оптимизация бизнес-процессов и повышение узнаваемости бренда. Основательница и генеральный директор компании Дарья Малерян рассказала, как ей удалось монетизировать свое хобби. Подробности находятся в распоряжение редакции «Инк.».

Изображение взято с сайта Cool Zone

«Все началось с поездки в горы в Австрию в 2011 году. Я заранее определила, что комфортнее всего буду чувствовать себя в сноубордическом комбинезоне, однако, на российском рынке не оказалось такого типа изделия, — рассказывает Малерян. — По приезду было принято решение, что все-таки нужно сделать то, что я хотела».

По ее словам, именно так была определена ниша, в которой ей интересно было развиваться. Она обратилась в экспериментальный цех, где отшивалась спецодежда высокого качества, предоставила собственноручно отрисованный эскиз и по нему был создан первый образец отличного качества. В этом же цехе была произведена первая партия комбинезонов Cool Zone.

Бренд с 2011 года специализируется на производстве высокотехнологичной и функциональной экипировки для активного зимнего отдыха, включая сноубординг, горные лыжи и сноукайтинг. В настоящий момент он имеет собственный интернет-магазин и 2 розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого, у Cool Zone есть сеть дилеров (более 40 представителей) в разных городах России, которые продолжают популяризировать его.

Малерян заявляет, что сложность процесса создания технологичной одежды стала дополнительным мотивирующим фактором для реализации проекта. Интерес был также в том, чтобы представить на рынке уникальный продукт.

«Благодаря этому и родился ярко выраженный ДНК нашего бренда, — отмечает предпринимательница. — Мы не пытались кого-то повторить и сделать российский бренд похожим на популярный европейский, мы не пытались пройти чей-то путь, а создавали свой».

По ее словам, многие люди оценили результат их работы. Бренд создал тренд, который держится уже 13 лет. Малерян также утверждает, что популяризация комбинезона как разновидности горнолыжной одежды — это в том числе результат их деятельности.

«Создание бренда Cool Zone не являлось попыткой найти легкий путь к успеху, оно было обусловлено искренним интересом к реализации конкретной идеи», — заключает она.

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