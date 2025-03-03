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Как хобби стало источником вдохновения для создания бренда горнолыжной экипировки Cool Zone

Как хобби стало источником вдохновения для создания бренда горнолыжной экипировки Cool Zone

Российский бренд Cool Zone 13 лет разрабатывает высокотехнологичную горнолыжную экипировку. В их фокусе — разработка новых продуктов, оптимизация бизнес-процессов и повышение узнаваемости бренда. Основательница и генеральный директор компании Дарья Малерян рассказала, как ей удалось монетизировать свое хобби. Подробности находятся в распоряжение редакции «Инк.».

Изображение взято с сайта Cool Zone

«Все началось с поездки в горы в Австрию в 2011 году. Я заранее определила, что комфортнее всего буду чувствовать себя в сноубордическом комбинезоне, однако, на российском рынке не оказалось такого типа изделия, — рассказывает Малерян. — По приезду было принято решение, что все-таки нужно сделать то, что я хотела».

По ее словам, именно так была определена ниша, в которой ей интересно было развиваться. Она обратилась в экспериментальный цех, где отшивалась спецодежда высокого качества, предоставила собственноручно отрисованный эскиз и по нему был создан первый образец отличного качества. В этом же цехе была произведена первая партия комбинезонов Cool Zone.

Бренд с 2011 года специализируется на производстве высокотехнологичной и функциональной экипировки для активного зимнего отдыха, включая сноубординг, горные лыжи и сноукайтинг. В настоящий момент он имеет собственный интернет-магазин и 2 розничных магазина в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого, у Cool Zone есть сеть дилеров (более 40 представителей) в разных городах России, которые продолжают популяризировать его.

Малерян заявляет, что сложность процесса создания технологичной одежды стала дополнительным мотивирующим фактором для реализации проекта. Интерес был также в том, чтобы представить на рынке уникальный продукт.

«Благодаря этому и родился ярко выраженный ДНК нашего бренда, — отмечает предпринимательница. — Мы не пытались кого-то повторить и сделать российский бренд похожим на популярный европейский, мы не пытались пройти чей-то путь, а создавали свой».

По ее словам, многие люди оценили результат их работы. Бренд создал тренд, который держится уже 13 лет. Малерян также утверждает, что популяризация комбинезона как разновидности горнолыжной одежды — это в том числе результат их деятельности.

«Создание бренда Cool Zone не являлось попыткой найти легкий путь к успеху, оно было обусловлено искренним интересом к реализации конкретной идеи», — заключает она.

Ранее своей историей успеха поделился Владислав Скворцов. Он является топ-менеджером финансовой технологической компании и управляет активами более чем на 100 млн руб. В его подчинении находится более 50 сотрудников. При этом Скворцов находит время для своего хобби. Эксперт поделился, как монетизировать свои увлечения.

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