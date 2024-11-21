Аналитики платформы hh.ru и банка для предпринимателей и предприятий «Точка» сообщили об увеличении спроса среди работодателей на специалистов в области бухгалтерского учета. На российском рынке труда с 2014 года он вырос на 318% и на 33% за последние два года. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

В ноябре общее число вакансий бухгалтеров в России достигло 272 тыс. При этом десять лет назад, в 2014 году, их количество составляло всего 65 тыс. Пиковыми периодами стали 2017 год, когда их число увеличилось на 30%, 2021 год (+51%) и 2023 год, когда вакансий стало на 37% больше относительно предыдущего года.

По данным экспертов, чаще всего бухгалтеры требуются в розничной торговле. За год число вакансий в этой сфере увеличилось на 20%. Следующими по росту спроса стали отрасль строительства и сфера услуг для бизнеса, где он составил 24% относительно прошлого года. Также в топ-5 вошли продуктовый ретейл (+21%) и сфера товаров народного потребления (+18%).

Самое большое число размещенных вакансий бухгалтеров зафиксировано в Москве — за год их количество увеличилось на 27%. На втором месте Санкт-Петербург, где спрос вырос на 30%. Третье место у Московской области (+31%), четвертым стал Краснодарский край (+28%).

Чаще всего работодатели ищут бухгалтеров с опытом работы от 1 до 3 лет. Количество таких вакансий за год выросло на 36%. Интересно, что сильнее всего увеличился спрос на специалистов без опыта. Таких объявлений стало на 59% больше, чем в 2023 году.

Также за последние два года в этой сфере существенно выросла медианная зарплата. В 2024 она составляет 62 тыс. руб., тогда как в 2022 году была на уровне 46 тыс. руб.

При этом работодатели стали размещать больше вакансий с зарплатой от 165 тыс. руб. (+81%). Предложений от 105 тыс. руб. стало больше на 82%.

Также эксперты отметили увеличение спроса на бухгалтерские компании-аутсорсеры. Сейчас в России их насчитывается около 20 тыс.

По словам лидера направления для бухгалтеров банка «Точка» Дмитрия Почивалина, это обусловлено желанием специалистов в найме получать более высокий заработок, а также иметь больше инструментов и возможностей для профессионального роста.

Напомним, что уровень зарплаты работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства за год вырос на 13% — до 58,5 тыс. руб. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин ранее отмечал, что российскому строительному бизнесу не хватает 200 тыс. сотрудников.