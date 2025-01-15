Китаю предстоит решить сложную задачу, пытаясь догнать спутниковую службу SpaceX Илона Маска. По собственным данным компании, Starlink уже имеет около 7 тыс. действующих спутников на орбите и обслуживает около 5 млн клиентов в более чем 100 странах, сообщает CNBC. КНР собирается составить конкуренцию сети Илона Маска.

SpaceX надеется расширить свою мегасистему до 42 тыс. спутников. Китай стремится к такому же масштабу и надеется, что у него будет около 38 тыс. спутников в рамках трех низкоорбитальных интернет-проектов, известных как Qianfan, Guo Wang и Honghu-3.

Помимо Starlink, европейский телекоммуникационный гигант Eutelsat OneWeb также запустил более 630 низкоорбитальных (LEO) интернет-спутников. Компания Amazon тоже планирует создать большую группировку на низкой орбите, которая в настоящее время называется Project Kuiper и состоит из более чем 3 тыс. спутников. Хотя пока она запустила только два прототипа.

«Starlink действительно показал, что он способен обеспечить доступ к интернету для людей в отдаленных уголках и предоставить гражданам возможность доступа к интернету и любым веб-сайтам и приложениям», — говорит Стив Фельдштейн, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Это представляет угрозу китайскому режиму цензуры. Поэтому КНР работает над созданием собственной альтернативы. И в случае с партнерами из других стран критерий цензуры выступает для Китая решающим фактором. Эксперты говорят, что китайские спутниковые решения вряд ли будут востребованы в таких странах и регионах, как США, Западная Европа или Канада, однако многие другие регионы могут быть открыты для китайского сервиса.

«Есть несколько географических зон, которые могут быть привлекательными для конкурентов Starlink, включая и сам Китай, — говорит Джулиана Зюсс, сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности. — Например, Россия, а также Афганистан и Сирия пока не охвачены системой Starlink. Также не охвачена большая часть Африки».

При этом 70% инфраструктуры 4G на африканском континенте уже обеспечивает компаня Huawei. По словам Зюсс, космическая перспектива может способствовать дальнейшему развитию этой инфраструктуры».

Помимо того, что спутниковый интернет является инструментом геополитического влияния, наличие собственной спутниковой группировки все чаще становится необходимостью для национальной безопасности, особенно когда наземная интернет-инфраструктура разрушается во время войны.

«Наличие спутникового оружия рассматривается как важнейшее военное преимущество. Поэтому я думаю, что Китай замечает эти тенденции и понимает, что инвестирование в это абсолютно необходимо для достижения целей национальной безопасности», — добавил Фельдштейн.

Ранее Китай призвал местных производителей отказаться от американских чипов. Электронные схемы из США могут быть «небезопасны», заявили четыре ведущие промышленные ассоциации страны. Вместо этого они посоветовали отдавать предпочтение чипам местного производства.