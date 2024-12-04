Китайским компаниям следует опасаться покупать американские чипы, поскольку они «небезопасны», заявили четыре ведущие промышленные ассоциации страны. Вместо этого они посоветовали покупать чипы местного производства, сообщает Reuters.

За последнее время действия США и Китая привели к эскалации напряженности между странами. Трамп возобновил торговую войну времен своего первого президентского срока, пообещав повысить таможенные пошлины на импорт китайских товаров.

Китайская ассоциация предприятий связи заявила, что больше не считает американские чипы безопасными, и призвала правительство Китая проверить, насколько надежна цепочка поставок критически важной информационной инфраструктуры страны.

Предупреждения отраслевых ассоциаций прозвучали после того, как США в третий раз за три года ввели ограничения на китайскую полупроводниковую продукцию, ограничив экспорт товаров 140 компаний, включая производителя оборудования для чипов Naura Technology Group.

Это может повлиять на крупных американских производителей чипов, таких как Nvidia, AMD и Intel, которые, несмотря на экспортный контроль, продолжают продавать свою продукцию на китайском рынке.

Ассоциация полупроводниковой промышленности, американская торговая ассоциация, представляющая крупнейших производителей микросхем, заявила, что прозвучавшие в Китае призывы ограничить закупки американских микросхем бесполезны, а любые заявления о том, что американские микросхемы «более не являются безопасными и надежными», просто не соответствуют действительности.

Ведомство подтвердило свою убежденность в том, что экспортный контроль должен быть узким и направленным на достижение конкретных целей национальной безопасности. «Мы призываем оба правительства избегать дальнейшей эскалации», — заявили в Ассоциации полупроводниковой промышленности.

В заявлении китайской стороны не поясняется, почему американские чипы небезопасны или ненадежны. Они затрагивают деятельность 6,4 тыс. компаний, представляющих ряд крупнейших отраслей промышленности страны, включая телекоммуникации, цифровую экономику, автомобилестроение и производство чипов.

Пекин также запретил экспорт редких минералов, используемых в военных целях, солнечных батарей, волоконно-оптических кабелей и других производственных процессов. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США предпримут необходимые шаги, чтобы сдержать другие действия со стороны Китая, и продолжат усилия по диверсификации цепочек поставок.

Том Нунлист, помощник директора консалтинговой компании Trivium China, специализирующейся на политических исследованиях, говорит, что предупреждения ассоциаций могут быть восприняты как совет. Компании могут прислушаться к ним, но будут ли они принимать меры, зависит от рынка.

«Запрет на экспорт критически важных минералов имеет гораздо большее значение. Китай действовал довольно медленно и осторожно в плане ответных мер на действия Соединенных Штатов, но, похоже, что теперь все иначе», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп пообещал ввести пошлины 25% на импорт товаров из Мексики и Канады и повысить ставку еще на 10% на товары из Китая. Международная реакция последовала на следующий день после того, как он объявил о своих планах. Чиновники из Канады, Мексики и Китая предупредили, что обещание избранного президента США может подорвать экономику всех четырех стран.