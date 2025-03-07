Александр Зейтц, генеральный директор рекламно-производственного агентства Zeytz, последние 15 лет увлекается коллекционированием современного искусства. Сначала это было небольшое увлечение, но со временем его коллекция значительно увеличилась и теперь насчитывает свыше 300 произведений. Он рассказал редакции «Инк.», как превратил свое хобби в бизнес.

Изображение взято с сайта Zeytz

«Я никогда не стремился извлекать коммерческую выгоду из этого хобби и не рассматривал свою коллекцию как инвестиционный проект, — говорит он. — Стоимость произведений искусства порой бывает непредсказуемой, и зачастую она определяется маркетинговыми усилиями, а не истинной художественной ценностью».

По его словам, приобретая картины и скульптуры, он руководствовался исключительно личными предпочтениями, выбирая их по принципу «нравится или нет». Это увлечение побудило Зейтца глубже погрузиться в изучение различных направлений и стилей, а также посетить множество галерей и выставок.

«В скором времени я завел множество знакомств в мире искусства. Четыре года назад я нашел способ объединить свое основное занятие — производство и логистику сувениров и рекламных материалов — с художественным увлечением, — рассказывает он. — Мы открыли новое направление, связанное с мерчендайзингом для музеев».

По словам Зейтца, эта идея возникла во времена пандемии, когда сотрудники Пушкинского музея решили сделать онлайн-платформу для продажи товаров, раскрывающих их экспозицию. Это стало началом их сотрудничества. Они также оптимизировали взаимодействие с подрядчиками и наладили администрирование продаж.

«Мы достигли всех поставленных целей за два года и запустили совместный проект с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — официальный интернет-магазин. Работа с музеями оказалась перспективной сферой для нас», — заявляет он.

Зейтц рассказывает, что вначале они сотрудничали только с Пушкинским музеем, а теперь работают уже с тридцатью учреждениями. Он также отмечает, что в их компании появился полноценный отдел, занимающийся музейным мерчем. На сегодняшний день он активно развивается и приносит доход. «Теперь посещение музеев стало частью моей профессиональной деятельности», — заключает он.

Похожей историей ранее поделилась Анастасия Тарасова, которая является сооснователем и директором библиотеки «Прочитано». Она и ее брат Александр Иванов росли в семье потомственных писателей. Для нее любимым делом было чтение художественной литературы, а для брата — написание рассказов. Таким образом, семейное хобби выросло в полноценный бизнес. Тарасова рассказала редакции «Инк.» свою историю успеха.