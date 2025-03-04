Анастасия Тарасова является сооснователем и директором библиотеки «Прочитано». Она и ее брат Александр Иванов росли в семье потомственных писателей. Для нее любимым делом было чтение художественной литературы, а для брата — написание рассказов. Таким образом, семейное хобби выросло в полноценный бизнес. Тарасова рассказала редакции «Инк.» свою историю успеха.

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«В последние годы мы с грустью наблюдали, как теряется привычка читать у наших детей: да что там, я почувствовала это на себе, когда в море бытовых вопросов на чтение не оставалось времени, — рассказывает Тарасова. — Брат же столкнулся с ситуацией, что написанные им рассказы попросту негде публиковать».

Тогда они задумались о том, как вернуть в повседневную жизнь современные русскоязычные рассказы. Чем глубже они вникали в вопрос, тем яснее становилось, что авторам короткой прозы почти некуда идти, а читателям — неоткуда черпать новые истории.

«Но мы верили, что лаконичность и актуальность сделают этот жанр идеальным для ежедневного чтения. Так появилась идея создать пространство, где встретятся писатели и читатели», — объясняет Тарасова.

В 2022 году она с братом собрала команду и запустила онлайн-библиотеку «Прочитано». Они ищут авторов, отбирают истории и публикуют их. Так выросшая из хобби идея превратилась в бизнес. Теперь они сами выпускают рассказы, которых им так не хватало три года назад, — современные и короткие, от 1 до 10 минут на чтение.

Сейчас на платформе представлено более 1,2 тыс. текстов от 400 авторов. По словам Тарасовой, их главная миссия — сделать чтение ежедневной привычкой. Они проводят Open call — конкурсы для писателей, а также расширяют аудиторию через соцсети и QR-коды с рассказами в кафе, ресторанах и коворкингах.

Эксперт утверждает, что главный показатель успеха — это растущее число гостей. Она заявляет, что ежедневно их читают 2 тыс. человек, а за все время существования платформу посетили 375 тыс. читателей.

Тарасова отмечает, что библиотека бесплатна, поэтому монетизации не предполагает и существует на средства создателей. Но, по ее словам, нет более стабильного проекта, чем самоокупаемый. Именно поэтому встала задача хобби превратить в бизнес.

После долгих поисков соответствующих путей команда решила выпускать литературный журнал. Бизнес-модель полностью противоположна библиотеке: если там бесплатный доступ для всех желающих, то в журнале — дорогое коллекционное издание с дизайнерской версткой и выходом два раза в год, заключает она.

Для Дарьи Малерян, основательницы и генерального директора компании Cool Zone, хобби также стало источником вдохновения. Российский бренд уже 13 лет разрабатывает высокотехнологичную горнолыжную экипировку. В их фокусе — разработка новых продуктов, оптимизация бизнес-процессов и повышение узнаваемости бренда. Малерян ранее рассказала, как ей удалось монетизировать свое хобби.