Эшли Тирнер-Дольче знает, каково это — бороться за то, чтобы обеспечить свою семью здоровой пищей. Чуть больше десяти лет назад она была матерью-одиночкой и жила за счет талонов на питание. Теперь Тирнер-Дольче является основателем и генеральным директором FarmboxRx, которая стремится поставлять здоровую пищу малообеспеченным американцам в продовольственных пустынях через их планы медицинского страхования. Она поделилась историей своего успеха.

В прошлом году бизнес, основанный на подписке, принес ей более $20 млн, согласно документам. Она также сотрудничала с более чем 80 различными медицинскими страховыми компаниями. FarmboxRx бесплатен для своих пользователей: некоторые страховые компании сами оплачивают доставку продуктов. По словам Тирнер-Дольче, компания стала прибыльной в 2022 году.

Однако ранее, в 2011 году, она со своей новорожденной дочерью переехала в Нью-Йорк из Аризоны, чтобы начать все заново. По ее словам, приходилось жить у друзей и полагаться на государственную помощь в еде.

Тирнер-Дольче получила должность бизнес-менеджера в индустрии моды и через год в возрасте 25 лет отказалась от продовольственных талонов — теперь известных в Нью-Йорке как пособия Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Ее жилищные условия улучшились в течение следующих нескольких лет, но не улучшились походы в продуктовый магазин. «Найти доступную, здоровую еду было сложно, как и таскать тяжелые сумки домой в одиночку», — утверждает она.

В 2014 году девушка ушла с работы в корпорации, чтобы запустить FarmboxRx. Тирнер-Дольче использовала трехлетние сбережения (около $80 тыс.), которые изначально предназначались для покупки дома, чтобы покрыть расходы на старт, такие как брендинг и маркетинг, склад и юридические издержки. По ее словам, ей пришлось сократить свои личные расходы, переехав в небольшую однокомнатную квартиру с дочерью, а также перепродавать игрушки, чтобы заработать дополнительные деньги.

Изначально FarmboxRx был прямой услугой для потребителей: клиенты подписывались и получали свежие продукты на пороге своего дома. Тирнер-Дольче хотела найти способ, чтобы медицинские планы помогли оплатить еду, но инвесторы поначалу не разделяли ее видение, утверждает она.

«Каждый венчурный капиталист хотел превратить нас в набор для готовки», — вспоминает Тирнер-Дольче, которой сейчас 41 год. Но, по ее словам, она не принимает ответ «нет». «Мне нравится говорить, что я носорог. Я никогда не могу развернуться и оглянуться назад. Я должна просто рваться вперед», — добавила она.

FarmboxRx достигла $1 млн годового дохода в 2019 году от подписок на продукты. Эти деньги в основном покрыли расходы бизнеса, оставив сравнительно немного на фонд заработной платы, включая собственную зарплату Тирнер-Дольче. Тогда она узнала нечто важное: некоторые пользователи Medicare и Medicaid могли получить доступ к скидочным и бесплатным продуктам в рамках своих медицинских планов.

Тирнер-Дольче обратилась к 80–100 медицинским страховым компаниям, надеясь заключить партнерство. Ей удалось сделать это с Vibra Health Plan, принадлежащей Blue Cross Blue Shield, в 2020 году. Два года спустя у FarmboxRx было достаточно партнеров по медицинским планам, чтобы полностью уйти с рынка прямых продаж потребителям.

«Именно тогда мы стали прибыльными», — говорит она, добавляя, что ее компания до сих пор не привлекала внешнего финансирования. FarmboxRx — не единственный бизнес с похожей идеей. Такие компании, как Mom’s Meals и Performance Kitchen, также продают наборы еды онлайн через медицинские страховки, а мировой рынок здорового питания, как ожидается, достигнет более $890 млрд в этом году, говорится в отчете Future Market Insights.

Крупные ритейлеры, такие как Instacart, Uber Eats, Kroger и Walmart, предлагают основанные на питании программы питания, партнерства или продуктовые стипендии. А индустрия онлайн-торговли продуктами, по прогнозам, вырастет на $1,2 трлн в период с 2024 по 2028 год, согласно данным исследовательской компании Technavio.

Тирнер-Дольче говорит уверена, что сможет продолжать развивать свой бизнес в условиях возросшей конкуренции. Ранее FarmboxRx анонсировала платформу социальных потребностей Driver’s Health, которая предлагает более широкий спектр ресурсов и товаров с доставкой на дом, предназначенных для других проблем, связанных со здоровьем, таких как жилье и транспорт.

«Борьба с заболеваниями, связанными с питанием, — это вопрос образования, доступности и доступности, — объясняет Тирнер-Дольче. — Чтобы решить эту проблему, нужно объединить множество направлений».

Ранее похожей историей успеха поделилась Лорен Касл. Когда в 2006 году она окончила Университет Южной Калифорнии, у нее не было определенной карьерной перспективы. Она получила диплом в области коммуникаций и знала, что ей нравятся здоровье, благополучие и бизнес, но понятия не имела, что будет делать со своей жизнью. Касл серьезно заболела и начала готовить для себя полезные десерты, позже это дело принесло ей доход.