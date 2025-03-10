Когда появляется желание монетизировать хобби, не стоит сразу стремиться к заработку на любимом деле, считает Раиль Шарипкулов, основатель одной из крупнейших проп-трейдинговых компании в России Trade System. По его словам, хобби — это отдых и удовольствие, а попытка монетизации может превратить его в рутину. Он рассказал редакции «Инк.», как правильно превращать увлечения в бизнес.

В начале своего пути в трейдинге Шарипкулов изучал теорию, анализировал графики и читал книги. Он утверждает, что это вдохновляло его и ему было интересно узнавать все больше нового. «Как мне кажется, при монетизации хобби главный ключ — это сохранять ощущение игры и стремиться к новым вершинам», — говорит эксперт.

Он отмечает, что профессионализм требует серьезной подготовки. Для этого необходимо определить сильные и слабые стороны увлечения, необходимые навыки и знания. Шарипкулов заявляет, что его желание постоянно совершенствоваться в трейдинге привело к поиску новых возможностей, знакомству с единомышленниками и стремлению достичь высоких результатов.

Он утверждает, что любая монетизация это поэтапное развитие и переходы на разные уровни. И для того, чтобы перейти на следующий уровень у человека должно быть желание расти. В трейдинге это очевидно: от заработка 50 руб. в день до 100, 1 000 и так далее. «Каждый новый уровень требует новых знаний, больше времени и иного подхода к работе. Это уже не просто хобби, а профессия», — объясняет эксперт.

Шарипкулов также отмечает, что при монетизации хобби могут возникнуть трудности и это необходимо учитывать.

Нехватка времени

Профессионализм требует больших временных затрат, возможно, даже отказа от основной работы. На начальном этапе люди часто недооценивают сложность хобби.

«Я думал, что достаточно освоить несколько торговых стратегий, — говорит Шарипкулов. — Оказалось, что рынок — это динамичная система, требующая постоянной адаптации. Я тратил много времени на анализ, обучение и саму торговлю. Мой распорядок включал утренний анализ рынка и вечернее обучение». Он также отмечает, что важно не переутомляться и отдыхать.

По его словам, годы практики и анализа позволили ему достичь профессионального уровня и основать компанию.

Финансовые вложения

Независимо от вида хобби (блог, фотография, программирование) потребуются инвестиции, пусть и минимальные. В случае Шарипкулова это был стартовый капитал. «Тщательно продумайте необходимые затраты», — советует эксперт.

Нехватка знаний

Без профессиональных знаний монетизация будет затруднена, утверждает предприниматель. Он рассказывает, что его ранние сделки часто заканчивались убытками из-за недостатка понимания рынка. «В моей компании некоторые трейдеры изначально испытывали трудности с разработкой стратегий или работой в команде», — говорит он.

По его словам, прочный фундамент знаний — залог успеха. Это не только теория, но и понимание причинно-следственных связей. «В моем случае — это постоянное обучение на собственном опыте, — отмечает эксперт. — Прежде чем я стал успешным трейдером и потом предпринимателем, я потерял много денег и нервов, но обрел опыт и знания».

Также он отмечает важность психологического аспекта. Когда трейдинг — хобби, то эмоции сглажены. Но когда это источник дохода, то возникают психологические барьеры. По его словам, доход зависит от хобби, которое может потерять свою привлекательность.

«В моей компании были талантливые трейдеры, которые не справлялись с психологическим давлением и терпели неудачи, — объясняет Шарипкулов. — Рынок постоянно испытывает на прочность».

Эксперт утверждает, что основным сдерживающим фактором является риск неудачи. «Не все идеи жизнеспособны, — отмечает он. — В трейдинге — это крупные убытки, в бизнесе — неудачные проекты. Неудача — это шанс для анализа ошибок и движения вперед».

Шарипкулов заявляет, что для успешного превращения хобби в полноценный бизнес потребуются время и усилия. А когда хобби становится предпочтительнее основной работы, начинается активное развитие.

«Вы посмотрите на него под другим углом, — утверждает он. — Глубокое погружение и стремление к совершенству помогут вам изучить все тонкости. Делитесь знаниями — это ускорит профессиональный рост». Обучение трейдингу помогло ему увидеть новые возможности. Шарипкулов советует создавать уникальные предложения, выделяющие человека среди конкурентов.

«Мы в компании используем уникальные условия и бонусные программы, внедряем новые технологии. Нужна четкая стратегия монетизации, не хаотичные действия. Избегайте идеализации — это труд, обучение и настойчивость. И помните, что вы можете потерять интерес. Не все готовы к такому переходу», — заключает он.

Другой эксперт, Нина Конюшева, является основательницей компании MiXBS, которая специализируется на аутсорсинге клиентского сервиса. Она ведет предпринимательскую деятельность уже более 12 лет. Женщина рассказала, каких действий стоит придерживаться, чтобы монетизировать хобби.