Детский психолог и терапевт Келси Мора помогает людям справляться с самыми сложными жизненными ситуациями, такими как тяжелая болезнь или смерть члена семьи. По ее словам, быть счастливым 100% времени нереально как для взрослых, так и для детей. Но можно научить ребенка управлять спектром эмоций и развивать в себе устойчивость к потрясением. Эксперт рассказала CNBC, как воспитывать эмоционально развитых и сильных детей.

Мора обнаружила, что на самом большинство родителей не хотят, чтобы их дети были лишены эмоций. Они хотят решить проблемы ребенка, но еще больше они хотят, чтобы их тот научился лучше выражать свои чувства и управлять ими — то есть, стал более эмоционально разумным.

Психотерапевт поделилась несколькими секретами того, что могут сделать родители, чтобы воспитать эмоционально грамотных детей, вне зависимости от того, какие испытания преподносит жизнь. Важны следующие шаги:

Называть и нормализовать эмоции

Чтобы дети развили эмоциональный интеллект, они должны понимать, что такое эмоции. Родитель должен обратить внимание на то, как он сам выражает и справляется с такими реакциями, как раздражение и беспокойство. Его пример важен для ребенка. Чем больше он открыто говорит о чувствах, включая свои собственные, тем более естественными будут такие обсуждения для всей семьи.

Мора советует использовать «Я-высказывания», чтобы показать, как взрослый человек называет и выражает свои собственные чувства:

«Я чувствую _______ (эмоция), потому что _________ (причина), и я собираюсь _________ (план/решение/желаемый результат)».

Можно начинать эту практику с самыми маленькими детьми, используя базовые чувства, такие как счастье, грусть и злость, и даже включать ассоциации, такие как лица и цвета. Один из способов — заполнить книжные и игровые полки ребенка визуальными образами, которые демонстрируют спектр эмоций.

Когда дети еще малы, с ними можно играть в детектива, чтобы попытаться понять чувство или потребность, стоящую за их поведением. По мере того, как ребенок растет и учится, он начнет использовать слова, которые он слышал и практиковал. Его эмоциональный словарь со временем расширяться со временем, чтобы включить в себя более сложные чувства, такие как разочарование, смущение, смущение и разочарование.

Подтверждение эмоции не обязательно означает согласие с ней. Тем не менее, это помогает детям чувствовать, что их видят и слышат. Если родители не уверены, с чего начать, Мора советует попробовать проговорить то, что они видят или слышат. Например: «Ты расстроен, потому что пора идти домой» или «Ты нервничаешь из-за того, что идешь на большую горку».

Следует взять за привычку проверять, как себя чувствуют все члены семьи в течение дня и недели. Для детей младшего возраста измеритель эмоций или схематичное изображение могут стать полезным визуальным и тактильным инструментом.

Моделировать и практиковать навыки преодоления трудностей

Как только дети получат базовое представление об эмоциях, они начнут понимать, что с ними делать. Родитель может использовать «Я-высказывания», чтобы смоделировать для них, что он собирается делать со своими собственными чувствами. Например: «Я чувствую себя подавленным, потому что у меня сегодня много дел, и я собираюсь сделать глубокий вдох и организовать свои мысли».

Нормализация чувств дает разрешение на здоровые стратегии преодоления трудностей. Детям будет легче использовать свои навыки, если они регулярно практикуются дома. Эти стратегии можно внедрять в повседневной жизни или через игру.

Например, детей можно обучать глубокому дыханию уже с годовалого возраста. Мора предлагает сделать три глубоких вдоха перед сном, возможно, даже положить на живот мягкую игрушку и прокатить ее, чтобы научить ребенка этой практике. Вне постели родители могут использовать игрушки, такие как пузыри и расширяющиеся шары, или воображение — к примеру, предложить ребенку изобразить, что он задувает свечи на день рождения. Многие дети узнают о положительном влиянии дыхания на их нервную систему, даже если не проговаривать это.

Для дошкольников можно организовать уголок для преодоления трудностей, куда они смогут физически прийти и использовать все инструменты и стратегии, которым они научились и которые разработали.

Если родители помогают детям «сделать все правильно», можно уйти от стыда и вины и приблизить их к осознанию позитивной самооценки и возможностей. Когда ребенок совершает ошибку, важно дать ему шанс «переиграть». Например, родители могут напомнить ребенку о предпочтительном способе управления своими эмоциями.

Например: «Можешь попробовать сказать это тише?» или «Я вижу, ты злишься. Можешь попробовать закрыть дверь мягче?»

По мере взросления высокий уровень эмоционального интеллекта поможет детям стать для себя лучшими защитниками. Они смогут устанавливать границы того, как с ними обращаются, и уделять приоритетное время заботе о себе.

Смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе

Развитие эмоционального интеллекта ребенка — это не просто умение управлять чувствами в настоящее время. Это предоставление ему инструментов, необходимых для здоровых отношений и эмоционального благополучия на всю жизнь. Развивая сильный эмоциональный словарь и нормализуя навыки преодоления трудностей, родители закладывают основу для воспитания устойчивых, чутких личностей, способных преуспевать, несмотря на сложности жизни.

Процесс может показаться непреодолимым. Но Мора советует начать с малого. Выбирать, например, одну из этих стратегий, постепенно внедряя в каждодневные ритуалы. Каждое усилие — это шаг к воспитанию эмоционально интеллектуальных детей.

Воспитание — очень тонкий процесс, и каждый родитель старается воспитать ребенка лучшим образом. Эксперты заявляют, что воспитание психологически устойчивых детей сводится не к тому, чтобы изолировать их от любых трудностей, а чтобы обучить их справляться с такими ситуациями. Один из первых шагов — дать детям возможность нести ответственность за свои эмоции.