Воспитание психологически устойчивых детей сводится не к тому, чтобы изолировать их от любых трудностей, а к тому, чтобы обучить их справляться с такими ситуациями. Один из наиболее эффективных способов развить психологическую устойчивость состоит в том, чтобы дать детям возможность нести ответственность за свои эмоции.

Родительское стремление защитить своего ребенка от дискомфорта вполне естественно. Тем не менее это может непреднамеренно лишить его возможности развивать ключевые навыки, необходимые для преодоления жизненных трудностей. В результате вместо того, чтобы научиться самостоятельно справляться с разочарованиями или фрустрацией, дети начинают полагаться на других, чтобы избавиться от этих сложных чувств. Позволяя детям самостоятельно справляться со своими чувствами, но при этом наставляя и поддерживая, можно способствовать развитию их силы и независимости.

Чрезмерное управление эмоциями часто начинается с благих намерений, но быстро превращается в привычку, от которой трудно избавиться. Это может негативно сказаться на психическом здоровье детей в долгосрочной перспективе. Дети, которые не учатся самоконтролю, чаще сталкиваются с тревожностью, импульсивностью и социальными проблемами, как показывают результаты исследований.

Роль «управляющего эмоциями» может проявляться в нескольких формах:

Немедленное развлечение. Родители делают все возможное, чтобы отвлечь ребенка, когда он расстроен — с помощью шуток или каких-то угощений. Хотя этот подход может сработать в краткосрочной перспективе, он учит ребенка избегать неприятных эмоций вместо того, чтобы научиться справляться с ними.

Спешка с утешением. Как только ребенок начинает плакать, родители мгновенно вмешиваются, чтобы его успокоить. Хотя утешение является важной частью родительских обязанностей, слишком частое вмешательство может помешать ребенку научиться успокаивать себя.

Слишком раннее вмешательство. Если ребенок выражает разочарование во время игры или делает ошибку, внимание родителей мгновенно переключается на него, прежде чем он получит возможность разобраться в ситуации. Это может препятствовать развитию у ребенка навыков решения проблем.

Наличие сильных навыков эмоциональной регуляции не означает, что дети не будут чувствовать грусть, гнев или разочарование — это часть человеческой природы.

Однако они будут лучше подготовлены к самостоятельному преодолению жизненных трудностей. У них будут:

Улучшенные навыки решения проблем. Они будут сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, что поможет им ясно мыслить и эффективно решать проблемы.

Крепкие отношения. Они будут более склонны выражать свои чувства здоровыми способами и лучше распознавать чувства своих друзей, что сделает их более легкими в общении и научит строить крепкие дружеские связи.

Успеваемость. Исследования показывают, что эмоциональная регуляция связана с большей продуктивностью и успехом в учебе.

Сниженный риск возникновения тревожности и депрессии. Когда дети учатся обрабатывать сильные эмоции на раннем этапе, исследования показывают, что они менее подвержены развитию тревожности или депрессии в будущем.

Помощь ребенку в управлении своими чувствами не означает быть «безучастным» родителем. Скорее это подразумевает присутствие веры в способности справляться с эмоциями самостоятельно. Отступив и позволив ему столкнуться со своими эмоциями, родитель развивает ту внутреннюю силу, которая подготавливает к успеху во всех сферах жизни. Вот как можно это сделать:

Показывать здоровые способы справляться с трудностями. Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Когда возникает чувство подавленности, полезно продемонстрировать ребенку, как справляться с этим. Например, можно сказать: «Я немного расстроен, поэтому собираюсь сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться».

Такие примеры помогают детям лучше понимать свои эмоции и показывают, что они тоже могут контролировать свои чувства.

Признавать сложные эмоции. Важно, чтобы ребенок понимал, что испытывать грусть, злость или страх — это нормально. Вместо восприятия этих эмоций как «плохих», стоит научить видеть в них сигналы. Например, можно сказать: «Нормально чувствовать грусть, когда что-то идет не так, как ожидалось. Это мозг сигнализирует о том, что событие было действительно важным».

Способствовать решению проблем. Когда у ребенка возникает эмоциональная преграда, не стоит торопиться решать ее за него. Вместо этого лучше направить его в этом процессе. Можно сказать: «Я вижу, что ты очень расстроен сейчас. Как ты думаешь, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию?». Возможно, у ребенка не будет всех ответов сразу, но со временем он научится находить решения самостоятельно.

Учить эмоциональным навыкам. Помочь ребенку создать «инструменты» эмоциональных навыков для управления своими чувствами. В зависимости от возраста и предпочтений это может включать глубокое дыхание, рисование, ведение дневника или короткую прогулку. Практика этих техник вместе, помогут стать естественными и привычными.

Подтверждение чувств и обучение социально приемлемому поведению. Когда у ребенка происходит эмоциональный срыв, важно признать его чувства, устанавливая при этом границы дозволенного поведения. Если он мешает другим или причиняет им вред, можно сказать что-то вроде: «Расстраиваться — это нормально, но так себя вести — нет». После этого стоит предложить ребенку методы борьбы со стрессом, над которыми он уже работал. Например, можно сказать: «Я вижу, что ты сейчас расстроен. Это нормально. Какой способ успокоиться, по-твоему, поможет?». Этот подход не только демонстрирует сочувствие, но и помогает ребенку укрепить свою независимость в управлении эмоциями.

Признание и похвала прогресса. Когда ребенок успешно справляется со своими эмоциями самостоятельно, важно отметить этот прогресс. Можно сказать что-то вроде: «Мне нравится, что ты сделал перерыв, когда злился» или «Я рад, что ты смог сказать мне о своих переживаниях перед тестом». Признание успехов вдохновляет его и усиливает уверенность в своих силах, что, в свою очередь, способствует дальнейшему эмоциональному развитию.

Родители часто задаются вопросом, правильно ли они поступают по отношению к своим детям. Эксперт по воспитанию детей Марго Мачол Бисноу опросила сотни молодых предпринимателей и их родителей, чтобы узнать, как их воспитывали. Она рассказала, что большинство родителей проделали огромную работу, при этом многие признались, что если бы можно было вернуться в прошлое, они бы поступали иначе.