Журналистка и основательница консалтинговой фирмы Chlohemian Copy Хлоя Скай Вайзер переехала из Нью-Йорка в Данию, где столкнулась с холодными зимами, которые ее угнетали. Она рассказала, как научилась жить полной и счастливой жизнью, несмотря на погоду.

Дания сталкивается с серьезной нехваткой дневного света в период с октября по март, в результате чего многие жители используют солнечные лампы и принимают витамин D в качестве добавок.

Декабрь, будучи самым темным месяцем, все же немного оживляется благодаря ярким огням, украшенным городам и общей праздничной атмосфере. Как только Новый год проходит, знаменитые темные и холодные зимы тяжело воспринимаются большинством людей — по крайней мере, до тех пор, пока они не начинают просыпаться после восхода солнца в марте.

«В прошлом году я решила не поддаваться зимней хандре. Я рада, что этот сезон будет веселым и ярким» — говорит Хлоя. В Дании не так много национальных праздников, как в США. Кроме неофициальных праздников, таких как День святого Ганса, отмечаемый в честь летнего солнцестояния, и Мортенсафтен, когда датские семьи готовят утку в честь начала зимы, в основном это прямой переход от Пасхи к Рождеству.

Именно поэтому Хлоя старается сохранить американские традиции осени и зимы. Она наряжается на Хэллоуин (он приобретает все большую популярность в Дании), а также устраивает день друзей как минимум с тремя видами пирогов.

«Однажды я принимала участие в мероприятии, организованном Датской ассоциацией целиакии, которая поддерживает людей с такой же болезнью, как у меня. Мы вместе готовили безглютеновые сладости, связанные с традициями карнавала Фастелавн, который отмечается в феврале или начале марта, в зависимости от года», — вспоминает Хлоя.

Зима — отличный повод посетить близлежащие города, чтобы сменить обстановку. В прошлом году Хлоя побывала в Вайле — город на берегу фьорда, до которого 40 минут езды на поезде от Оденсе, — чтобы посмотреть, как там встречают Рождество. По главной торговой улице ездил автомобиль, украшенный рождественскими гирляндами и манекеном Санты.

Датское понятие хюгге хорошо известно, но часто воспринимается неправильно. Хотя термин можно перевести как «уют», в американском понимании он обычно ассоциируется со свечами, пледами и горячими напитками. Хотя эти элементы действительно часто присутствуют в уютные моменты, на самом деле хюгге больше связано с ощущением или атмосферой, которая возникает между людьми, чувствующими себя комфортно рядом друг с другом.

Датчане известны тем, что заранее планируют свои события на месяцы вперед, особенно в период праздников. Хотя из-за этого может быть трудно заводить новых друзей иностранцам, которые следуют примеру датчан, чтобы легче справляться с зимней хандрой.

Создание и соблюдение ритуалов способствует ощущению тепла и уюта. «Хотя я признаю, что иногда у меня возникает желание пропустить занятия боулдерингом, которые я посещаю три раза в неделю, особенно когда на улице становится темно и холодно, этот ритуал приносит мне радость. Мы с друзьями часто завершаем наши тренировки чашкой кофе или горячим шоколадом, а также любим посещать рождественские ярмарки в Копенгагене», — делится Хлоя.

В общем, чтобы не заболеть простудой, важно оставаться активным, выходить на свежий воздух и заниматься чем-то интересным с приятными людьми, независимо от того, какое именно это будет занятие.

Зимние купания — это датская традиция, в рамках которой люди чередуют купания в холодной воде с посещением сауны. С февраля 2024 года Хлоя регулярно посещает бассейн в гавани Оденсе, чтобы пережить что-то вроде «перезагрузки» для своего тела и разума. После чего идет в местную пекарню, где наслаждается кортадо и безглютеновым пирожным. В конечном итоге Хлоя пришла к выводу, что заполненный календарь, совместное соблюдение новых и старых традиций, а также погружение в ритуалы позволяют находить тепло и свет, независимо от прогноза погоды.

На протяжении 86 лет исследователи Гарварда изучают жизни сотен людей и семей, чтобы выяснить, что делает их счастливыми. Оказалось, что счастливые люди, как правило, обладают хорошими навыками разрешения конфликтов, часто занимаются спортом и поддерживают позитивные отношения.