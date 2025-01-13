У людей, которые хотят угодить другим, бывают сложности с отказами. То же самое касается и работников, начинающих карьеру, у которых требовательные начальники. Бихевиорист и доцент Корнелльского университета Сунита Сах заявляет, что иногда нужно провести границу. Она поделились с CNBC пятью фразами, которые помогут сказать «нет».

«Если у вас ком в горле, прежде чем отклонить что-то или бросить вызов кому-то, постарайтесь перестать думать, как отреагирует другой человек, и вместо этого сосредоточьтесь на том, какую пользу ваше решение принесет вам лично», — говорит Сах.

По словам эксперта, она была хорошо воспитана и ее знали как послушную дочь и ученицу. «Тебя приучают думать, что послушание — это хорошо, а неповиновение — плохо. И тебя вознаграждают за послушание. Вот где все начинается для многих из нас», — отмечает Сах.

Например, отказ от дополнительной работы, когда у человека уже полный график, не делает его ленивым или плохим командным игроком. Это показывает, что он ценит свою долгосрочную производительность и психическое здоровье. Сах отмечает, что человеку может быть намного проще сказать «нет», если сосредоточится на услуге себе, а не кому-то другому.

«Это переводит его из разряда негативной коннотации в разряд активной позитивной силы в обществе, — говорит Сах. — Одна из главных вещей, которую я усвоила: непокорность — это практика, а не личность. Это набор навыков, и мы можем выбирать, использовать их или нет».

Джульет Фант, автор книги «Минута на размышления», утверждает, что можно использовать пять ключевых фраз, чтобы смягчить удар:

«Могу ли я выбрать день, чтобы перезвонить вам?»

«Я могу сделать это для вас сейчас, но я не могу делать это каждый раз».

«У меня не получается». Или «У меня не получится».

«Я не могу, но вот вам еще один вариант».

«Сейчас мне это не подходит, но можем выбрать другой день».

«Придумать конкретные слова для отказа в просьбе бывает мучительно трудно», — пишет Фант. — Легко показаться слишком прямолинейным, затянуть с оправданиями или прозвучать неуверенно, даже если мы пытаемся быть уверенными».

Эксперт по коммуникациям Джессика Чен в своей книге 2024 года «Умный, а не громкий» рекомендует говорить деловым тоном, объяснять свои доводы и предлагать другие способы решения задачи. «Мы можем предложить другим людям альтернативное время, когда у нас будет больше свободного времени, или предложить им другие варианты», — пишет Чен.

«И помните, что простое „нет“ — это полное утверждение, — отмечает Фант. — Вы всегда можете просто сказать это и больше ничего не говорить».

Но не только на рабочем месте бывают моменты, когда людям трудно сказать «нет». Необдуманно одалживая деньги другу или члену семьи, можно ухудшить личные отношения. Психотерапевт, эксперт по финансовой терапии Аджа Эванс ранее поделилась способами, как отказать родственникам или друзьям в их просьбах занять денег.