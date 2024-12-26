Вместе с новогодними праздниками наступает время года, когда многие могут расслабиться и насладиться столь необходимым отдыхом. Однако выбор занятия — будь то просмотр телевизора или погружение в любимую книгу — может повлиять на здоровье мозга в долгосрочной перспективе, утверждают исследователи из Университета Южной Австралии.

Сидячий распорядок дня может оказаться опасным для здоровья мозга. Исследователи призывают включать физические или умственные нагрузки в ежедневный распорядок дня, чтобы снизить риск развития деменции. В исследовании, в котором приняли участие почти 400 взрослых в возрасте 60 лет и старше, ученые изучили, как различные виды 24-часовой активности влияют на здоровье мозга. Они обнаружили, что тип сидячей активности имеет большое значение для поддержания когнитивных функций.

«В этом исследовании мы выяснили, что контекст деятельности меняет ее отношение к когнитивным функциям, причем разные виды деятельности обеспечивают разный уровень когнитивной стимуляции и социальной активности», — говорит один из исследователей, доктор Мэддисон Мэллоу.

Было доказано, что занятия умственной или социальной деятельностью — чтение, прослушивание музыки, молитва, рукоделие, игра на музыкальном инструменте или общение с другими людьми — улучшают память и мыслительные способности. И в то же время более пассивные занятия, такие как просмотр телевизора или видеоигры, связаны со снижением когнитивных способностей.

Это ценное осознание, которое может помочь снизить риск когнитивных нарушений, особенно если учесть, что по крайней мере 45% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменяемых факторов образа жизни.

В Австралии около 411 тыс. человек живут с деменцией. Почти две трети из них — женщины. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире деменцией страдают более 55 млн человек и каждый год появляется около 10 млн новых случаев.

«Мы уже знаем, что физическая активность надежно защищает от риска развития деменции, и это, безусловно, должно быть приоритетом, если вы пытаетесь улучшить здоровье своего мозга. Но до сих пор мы не изучали вопрос о том, можем ли мы улучшить здоровье мозга, поменяв один вид сидячего образа жизни на другой», — отмечает она.

И хотя идея «больше двигаться, меньше сидеть», безусловно, актуальна для кардиометаболического здоровья и состояния мозга, исследование показывает, что необходим более тонкий подход, когда речь заходит о связи между сидячим поведением и когнитивными функциями.

Для тех, кто на новогодних праздниках хочет побаловать себя просмотром множества рождественских фильмов или марафоном ситкомов, исследователи дают несколько советов.

«Для лучшего здоровья мозга и физического здоровья следует отдавать предпочтение движению, которое доставляет удовольствие и повышает частоту сердечных сокращений, поскольку это благоприятно сказывается на всех аспектах здоровья», — говорит доктор Меллоу.

Но даже небольшие пятиминутные перерывы могут принести пользу. Так что если человек твердо решил устроить рождественский киномарафон, медики рекомендуют в какой-то момент разбавить времяпровождение физической активностью или более вдумчивым сидячим занятием, например чтением. Это — путь к более здоровым привычкам.

Существует множество способов поддерживать умственную активность — от питания, богатого питательными веществами, до освоения новых хобби. Нейробиолог и профессор Нью-Йоркского университета доктор Вэнди Судзуки отмечает, что самым простым способом является обычная прогулка.