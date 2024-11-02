Существует множество способов поддерживать умственную активность — от питания, богатого питательными веществами, до освоения новых хобби. Однако самым простым способом является обычная прогулка, утверждает доктор Вэнди Судзуки, нейробиолог и профессор Нью-Йоркского университета. «Всего 10 минут ходьбы снижают уровень тревожности и депрессии», — заявила она в ходе выступления на TED Intersections.

Судзуки объяснила, что короткая прогулка может быть равносильна «ванне с пеной нейрохимических веществ», таких как дофамин и серотонин. Регулярные прогулки в течение нескольких недель, месяцев и лет могут обеспечить мозг не только полезными нейрохимическими веществами, но и факторами роста, способствующими улучшению его здоровья.

К тому же начинать никогда не поздно. Судзуки утверждает, что регулярные прогулки помогут улучшить мозговую активность даже тем, кто был «домоседом до 75 лет». Раньше она сама уделяла больше внимания карьере и пренебрегала физической активностью. Все изменилось, когда после сплава по реке в Перу она почувствовала себя «настолько счастливой», что заинтересовалась тем, как физическая активность влияет на мозг.

Согласно исследованию, опубликованному в 2022 году в журнале Neurology, люди, занимающиеся регулярной физической активностью, включая простые прогулки, имеют на 17% меньший риск развития деменции по сравнению с теми, кто не занимается спортом. «Если вы хотите разнообразить свою активность, попробуйте виды спорта, требующие стратегического мышления, такие как футбол или баскетбол», — советует Судзуки.

Она подчеркнула, что физическая активность подходит практически каждому, и лучшим видом упражнений является то, что приносит радость. «Лучшее время для тренировки — это любое время дня, когда вы можете заниматься спортом, ведь наш график порой очень насыщен», — добавила она.

Новое исследование UniSA показало, что игровая программа оздоровления на рабочем месте повышает физическую активность среди сотрудников, причем 95% из них выполняют или превышают нормативы. Успех программы заключается в ее простоте: она требует всего 15 минут ежедневной активности, что часто приводит к увеличению общей физической нагрузки и улучшению состояния здоровья.