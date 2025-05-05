В странах, где туристическая отрасль традиционно считается мужской сферой, заведения с полностью женским коллективом создают столь необходимые возможности для трудоустройства женщин. Дживантхи Адхикари, 42-летняя сотрудница туристической отрасли Шри-Ланки, потратила десять лет на то, чтобы добиться желаемого повышения.

На протяжении 10 лет Дживантхи наблюдала, как мужчины с меньшим опытом продвигались по карьерной лестнице. По ее словам, на собеседованиях работодатели часто спрашивали, не собирается ли она выходить замуж или заводить детей, намекая, что семейные обязанности могут помешать работе.

Переломным моментом в ее карьере стало назначение на должность менеджера отеля Amba Yaalu — первого и пока единственного в Шри-Ланке заведения, где весь персонал состоит из женщин. Отель открылся в январе 2025 года и уже стал примером в стране, где менее 10% работников туризма — женщины.

Шри-Ланка является исключением в плане гендерного неравенства в туристической сфере. По данным Натальи Байоны, исполнительного директора UN Tourism, во всем мире женщины составляют 54% работников туризма, но лишь 14% из них достигают руководящих позиций.

Однако, по мнению Байоны, ситуация меняется, особенно после пандемии. Она отмечает, что COVID-19 создал новые возможности для женщин, особенно в сельских регионах. Женщины все чаще возглавляют бизнесы и используют туризм как инструмент экономического восстановления, особенно в странах глобального Юга, пострадавших от неравенства и конфликтов.

Отель Amba Yaalu расположен на манговой плантации у водохранилища Кандалама и входит в коллекцию отелей Thema, основанную Чандрой Викрамасингхе. Идея создания отеля с женским персоналом пришла ему в голову благодаря матери, которая одна вырастила восьмерых детей, работая медсестрой.

Викрамасингхе объясняет, что его цель — увеличить долю женщин в туристической отрасли Шри-Ланки и предложить альтернативу работе домашней прислуги в странах Персидского залива, куда ежегодно уезжают тысячи женщин.

Подобные инициативы появляются и в других странах. В Индии отель Westin Hyderabad Hitec City, полностью управляемый женщинами, открылся в июне 2023 года. Как поясняет вице-президент по маркетингу Marriott International в Южной Азии Кушнума Кападия, компания стремится поддерживать разнообразие в индустрии гостеприимства.

Успешные примеры

В Танзании лагерь Dunia Camp, единственный в Африке сафари-лагерь с полностью женским персоналом, регулярно получает самые высокие оценки гостей среди 17 лагерей группы Asilia.

Петронила Моша, менеджер лагеря, вспоминает, что в 2016 году, когда Dunia только открылся, в группе работали всего две-три женщины. Сейчас их доля выросла до 30%.

Однако путь к успеху был непростым. Женщинам пришлось привыкать к работе в условиях дикой природы, где они слышали рев львов и находили следы животных у своих палаток. Некоторые уезжали уже через несколько дней. Кроме того, им пришлось освоить физически сложные задачи, такие как разгрузка тяжелых ящиков.

Вызовы и стереотипы

Как в Шри-Ланке, так и в Танзании женским коллективам пришлось столкнуться с недоверием общества. Многие сомневались, что женщины способны управлять отелем или лагерем. Кроме того, существовали стереотипы, что женщинам следует оставаться дома, а работа в туризме может привести к «нежелательному» влиянию западной культуры.

Несмотря на это, участницы этих проектов уверены, что будущее туризма — за гендерным равенством. Как говорит Петронила Моша, общество становится более открытым, и все больше женщин смогут реализовать себя в этой сфере.

Отели и лагеря с женским персоналом не только предоставляют работу, но и меняют устоявшиеся представления о роли женщин в туризме. Эти инициативы доказывают, что индустрия гостеприимства может стать драйвером социальных изменений, особенно в странах, где гендерное неравенство остается серьезной проблемой.